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Нападение России из Крыма: в МИД рассказали, как будет действовать армия Украины

Украинская армия будет действовать решительно в случае новой агрессии со стороны РФ.

9 июля 2020, 20:32
армия, Украина, война
ВСУ готовятся к сценарию нового нападения России

Россия может осуществить военное вторжение на территорию Украины с аннексированного Крыма с целью возобновления поставок воды на оккупированный полуостров. Однако украинская армия будет готова дать отпор агрессору в случае реализации такого сценария.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Голос Америки.

По его словам, Россия может пойти на такой шаг из-за кризиса с поставками воды в захваченном Крыму. И единственным вариантом решения этой проблемы может стать новая военная операция против Украины.

"Мы внимательно следим за событиями вокруг канала, по которому Россия хочет возобновить поставки воды в Крым. Понимаем, что единственная цель военной операции России может состоять в разблокировании поставок воды", – утверждает Кулеба.

Украинские военные, говорит министр, рассматривают возможность реализации такого сценария и будут готовы остановить российскую агрессию.Читайте такжеОккупанты придумали, как обеспечить Крым водой

"Наши вооруженные силы такой сценарий понимают и усиливают обороноспособность именно в этом направлении, чтобы в случае чего дать отпор", – подчеркнул дипломат.

Ранее бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что Россия может вторгнуться в Херсонскую область и захватить там дамбу. Причиной тому является дефицит водных ресурсов в захваченной АР Крым.

Тем временем командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что на данный момент нет угрозы военного вторжения России из оккупированного Крыма.

новости Украины МИД Украины ВСУ Дмитрий Кулеба
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