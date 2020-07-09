Нападение России из Крыма: в МИД рассказали, как будет действовать армия Украины

ВСУ готовятся к сценарию нового нападения России

Россия может осуществить военное вторжение на территорию Украины с аннексированного Крыма с целью возобновления поставок воды на оккупированный полуостров. Однако украинская армия будет готова дать отпор агрессору в случае реализации такого сценария.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Голос Америки.

По его словам, Россия может пойти на такой шаг из-за кризиса с поставками воды в захваченном Крыму. И единственным вариантом решения этой проблемы может стать новая военная операция против Украины.

"Мы внимательно следим за событиями вокруг канала, по которому Россия хочет возобновить поставки воды в Крым. Понимаем, что единственная цель военной операции России может состоять в разблокировании поставок воды", – утверждает Кулеба.

Украинские военные, говорит министр, рассматривают возможность реализации такого сценария и будут готовы остановить российскую агрессию.Читайте такжеОккупанты придумали, как обеспечить Крым водой

"Наши вооруженные силы такой сценарий понимают и усиливают обороноспособность именно в этом направлении, чтобы в случае чего дать отпор", – подчеркнул дипломат.

Ранее бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что Россия может вторгнуться в Херсонскую область и захватить там дамбу. Причиной тому является дефицит водных ресурсов в захваченной АР Крым.

Тем временем командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что на данный момент нет угрозы военного вторжения России из оккупированного Крыма.