Эксперт объяснил, почему отказ Украины от Минских соглашений станет победой Кремля

Новый план Украины по урегулированию конфликта на Донбассе выполнить невозможно, считает Олег Стариков.
Россия не планирует рассматривать альтернативные варианты урегулирования конфликта на Донбассе и будет настаивать на Минских соглашениях. План Киева не позволит остановить войну в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а отказ от минских договоренностей может привести к снятию Западом санкций с Москвы.
Как заявил военный эксперт Олег Стариков в эфире телеканала Украина 24, предложенный Киевом новый план урегулирования вооруженной конфронтации на Донбассе, по сути, содержит пункты, которые выполнить невозможно. Речь идет о том, что эти идеи уже блокировались Москвой, которая продолжает настаивать на выполнении Минских соглашений.
"Песков говорил, что никаких планов "Б" мы не приемлем - только Минские соглашения. Наши предложения – это больше информационно-дипломатическое, чем реальное решение проблемы. Кремль на это не пойдет", - полагает аналитик.
Также он добавил, что отказ украинской стороны от Минских соглашений сыграет в пользу России – Запад в таком случае запустит механизм снятия санкций с российского государства.Читайте такжеЭксперт раскрыл план Путина по союзному государству Украины и России
"Все санкции в отношении России прикладываются к "Минску". А если мы откажемся - санкции Берлин, Париж и ЕС будут отменять. Это путь в никуда", - подчеркнул Олег Стариков.
Конфликт России и Украины на Донбассе
- Глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук 3 ноября заявил, что украинская сторона разработала новый план урегулирования конфликта на Донбассе. Документ предусматривает установление режима прекращения огня, вывод российских войск, передачу Киеву контроля над украинско-российской границей и проведение местных выборов в ОРДЛО.
- По его словам, выборы в отдельных районах Донбасса можно будет провести уже в марте 2021 года, тогда как до этого с неподконтрольных территорий должны быть выведены все иностранные вооруженные формирования.
- Спикер украинской делегации Алексей Арестович считает, что если Путин даст соответствующую команду, российские войска выйдут из ОРДЛО в течение недели.
- В Кремле подвергли критике инициативу Киева. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что такой алгоритм действий не соответствует пунктам Минских соглашений.