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Эксперт объяснил, почему отказ Украины от Минских соглашений станет победой Кремля

7 ноября 2020, 05:32

Новый план Украины по урегулированию конфликта на Донбассе выполнить невозможно, считает Олег Стариков.

Россия, Украина
Если Украина откажется от Минских соглашений, Запад снимет санкции с России - эксперт / УНИАН

Россия не планирует рассматривать альтернативные варианты урегулирования конфликта на Донбассе и будет настаивать на Минских соглашениях. План Киева не позволит остановить войну в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а отказ от минских договоренностей может привести к снятию Западом санкций с Москвы.

Как заявил военный эксперт Олег Стариков в эфире телеканала Украина 24, предложенный Киевом новый план урегулирования вооруженной конфронтации на Донбассе, по сути, содержит пункты, которые выполнить невозможно. Речь идет о том, что эти идеи уже блокировались Москвой, которая продолжает настаивать на выполнении Минских соглашений.

"Песков говорил, что никаких планов "Б" мы не приемлем - только Минские соглашения. Наши предложения – это больше информационно-дипломатическое, чем реальное решение проблемы. Кремль на это не пойдет", - полагает аналитик.

Также он добавил, что отказ украинской стороны от Минских соглашений сыграет в пользу России – Запад в таком случае запустит механизм снятия санкций с российского государства.Читайте такжеЭксперт раскрыл план Путина по союзному государству Украины и России

"Все санкции в отношении России прикладываются к "Минску". А если мы откажемся - санкции Берлин, Париж и ЕС будут отменять. Это путь в никуда", - подчеркнул Олег Стариков.

Конфликт России и Украины на Донбассе

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