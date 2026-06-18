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О засорах в трубах можно будет забыть: какое домашнее средство достаточно засыпать в слив

Дарья Пшеничник
18 июня 2026, 14:20
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Многие люди ошибочно полагают, что основной причиной засоров являются крупные остатки пищи.

раковина
Какой простой способ поможет поддерживать канализацию в идеальном состоянии / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как прочистить канализационные трубы
  • Какие ошибки приводят к засору

Засор канализации — это бытовая катастрофа, которая всегда случается не вовремя. Большинство из нас вспоминает о трубах только тогда, когда вода в раковине начинает "стоять", а из слива появляется характерный неприятный запах.

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Однако эксперты предупреждают, что ждать до последнего — главная ошибка, ведь предотвратить беду гораздо проще и дешевле, чем вызывать сантехника, пишет ТСН.

Как оказалось, восстановить идеальную проходимость труб можно без дорогой и агрессивной магазинной химии. Профессиональные сантехники рекомендуют недорогой и экологичный лайфхак, о котором часто забывают современные хозяева.

Почему "страдают" раковины даже у идеальных хозяек

Распространенное мнение, что трубы забиваются исключительно из-за крупных кусков пищи, — это миф. На самом деле главный и самый коварный враг канализации — обычный жир.

Во время мытья посуды жир попадает в слив в жидком и горячем виде. Однако, продвигаясь дальше по трубам, он быстро остывает и застывает, покрывая внутренние стенки липким слоем.

Со временем к этому "клею" присоединяются мыльный налёт, мелкие частицы пищи, пыль и волосы. Диаметр трубы постепенно сужается, пока однажды не образуется глухая пробка.

Секретное оружие: почему именно кальцинированная сода

Если обычная пищевая сода в основном действует как мягкий дезодорант, то ее "старшая сестра" — кальцинированная сода — обладает гораздо более мощным щелочным составом.

Именно высокая щелочность позволяет ей буквально растворять и расщеплять застарелые жировые отложения внутри системы. Особенно эффективно этот метод работает на кухне, где концентрация кулинарного жира в сточных водах самая высокая. Помимо очистки, сода мгновенно нейтрализует бактерии, вызывающие неприятный запах.

Пошаговая инструкция: как правильно провести профилактику

Чтобы не повредить сантехнику и добиться максимального эффекта, придерживайтесь простого алгоритма:

  • насыпьте непосредственно в сливное отверстие примерно 1 стакан кальцинированной соды.
  • медленно влейте 1–2 литра подогретой воды.
  • Важно: если у вас старые металлические трубы, можно смело использовать кипяток. Если же система пластиковая, температура воды не должна превышать 80 °C, чтобы не деформировать пластик.
  • оставьте раковину в покое как минимум на 30 минут. Щелочь должна вступать в реакцию с жиром без постороннего вмешательства.
  • Откройте кран с горячей водой на несколько минут, чтобы окончательно смыть остатки грязи в канализацию.

Специалисты советуют повторять эту процедуру каждые 2–3 месяца. Это гарантирует, что жировой налет просто не успеет накопиться до критического уровня.

Как поддерживать канализацию в идеальном состоянии
Как поддерживать канализацию в идеальном состоянии / Инфографика: Главред

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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