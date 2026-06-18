Заработала танцами: Гвоздева стала хозяйкой элитного авто

Украинская хореограф Илона Гвоздева поделилась своими мыслями относительно новой покупки.

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Илона Гвоздева похвасталась дорогой покупкой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Илона Гвоздева

Кратко:

Какую машину купила Гвоздева

Что она говорит о новой покупке

Звезда шоу "Танцы со звездами" и хореограф Илона Гвоздева похвасталась новым элитным авто, короче она купила себе сама.

Знаменитость рассказала в Instagram, как ей удалось стать хозяйкой новенького автомобиля марки Мерседес.

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Так, хореограф показала, как забирала машину из автосалона и даже то, как немного всплакнула, получая новую машину. По словам танцовщицы, похвастаться она решила не просто так.

Илона Гвоздева показала элитное авто / Фото Instagram/ilonagvozdeva

"Сколько женщин сидят в дорогих машинах, носят брендовые сумки и живут в роскошных квартирах, но ценой этого молчание, терпение и зависимость от чужого кошелька или мужчины? Сколько из них ночью плачут, а утром снова надевают улыбку и транслируют сказочную жизнь? Я выбрала другой путь, и он тяжел, длинн, но достоин того результата", - философствует хореограф.

Илона Гвоздева показала элитное авто / Фото Instagram/ilonagvozdeva

Она добавляет, что ей годами говорили о том, что она ничего не сможет заработать, занимаясь танцами. "Говорили годами, особенно те, кто привык, что женщина должна ждать, терпеть или искать того, кто обеспечит. Я не ждала, я работала, имела четкую цель и в конце концов позволила себе ее претворить в жизнь. И сегодня это моя машина, мои деньги и моя свобода. Без всяких условий и без какой-либо цены, которую стыдно назвать", - добавляет Гвоздева.

Илона Гвоздева показала элитное авто / Фото Instagram/ilonagvozdeva

Знаменитость говорит, что свобода – это когда тебе ничего не надо терпеть. "И если кто-то вам говорит, что ваша мечта нереальна, шлите ко всем чертям и двигайтесь вперед", - подытоживает она.

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О персоне: Илона Гвоздева Илона Гвоздева стала известной в широких кругах после участия в проектах "Танцуют все", а потом "Танцы со звездами". Она украинская танцовщица, хореограф, а также педагог, сообщает Википедия. Основательница собственной студии танца Gvozdeva Dance Complex.

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