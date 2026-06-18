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Как сварить яйца, чтобы скорлупа слетала сама: простой секрет шеф-поваров

Дарья Пшеничник
18 июня 2026, 15:58
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Важно знать, что, по мнению специалистов, самые полезные вареные яйца — это те, у которых желток жидкий.
Яйца
Как правильно варить яйца / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Сколько минут варить яйца
  • Что делать, чтобы яйца не трескались при варке
  • Что делать, чтобы яйца после варки легко чистились

видео дня

Вареные яйца — это классика кулинарии, которая служит основой для множества салатов, сытных закусок или просто идеальным самостоятельным завтраком. Однако знаете ли вы, как извлечь из этого продукта максимум пользы и при этом не мучиться с чисткой?

Главред решил поделиться простыми лайфхаками, которые навсегда изменят ваше отношение к этому процессу.

Жидкий или плотный: какой желток полезнее

Если вы всегда стремитесь сварить яйца "вкрутую" — специалисты советуют пересмотреть эту привычку. По мнению диетологов, наибольшую пользу для организма приносят яйца с жидким желтком. Именно в таком состоянии в них сохраняется максимальное количество витаминов и ценных аминокислот, которые легче усваиваются организмом, пишет Oboz.ua.

Чтобы получить желаемую консистенцию, опускайте яйца исключительно в активно кипящую воду и засекайте время:

  • жидкий желток: ровно 4 минуты;
  • кремовый желток (в мешочке): от 5 до 6 минут;
  • плотный желток (вкрутую): 9–10 минут.

Два ингредиента, которые спасут скорлупу

Наверняка каждый сталкивался с ситуацией, когда яйца трескаются во время варки, а потом чистятся вместе с белком. Секрет шеф-поваров кроется в обычной воде — точнее, в том, что в неё нужно добавить перед тем, как опустить яйца:

  • Лайфхак для целостности: добавьте в воду 1 чайную ложку соли — это убережет скорлупу от растрескивания, даже если вода сильно кипит.
  • Лайфхак для легкой очистки: бросьте в кипяток небольшой кусочек лимона. Лимонная кислота размягчает скорлупу, благодаря чему она потом снимается буквально одним движением.

Финальный штрих: шоковая терапия

Даже если вы добавили соль и лимон, не пренебрегайте правильным охлаждением. Как только таймер сработал, достаньте яйца шумовкой и сразу переложите в миску с ледяной водой на 10–15 минут. Резкий перепад температур остановит процесс приготовления (желток не пересушится) и создаст необходимый воздушный слой между белком и скорлупой.

Смотрите видео о том, как сварить яйца так, чтобы они легко чистились:

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Об источнике: "Обозреватель"

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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