Вернулись в прошлое: людей с модными гаджетами заметили на старых фото

На фотографии 1936 года заметили предмет, похожий на мобильный телефон. Необычная деталь вновь разожгла споры о путешествиях во времени.

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Загадочный предмет может быть доказательством путешествий во времени / Коллаж Главред, фото: YouTube, Brooklyn Museum Collection

Вы узнаете:

Почему мужчину на фото 1936 года назвали путешественником во времени

Что напоминает загадочный предмет на старинном снимке

Про какие похожие случаи рассказали исследователи

Старая фотография, сделанная в Нью-Йорке в 1936 году, снова оказалась в центре внимания пользователей интернета. На снимке заметили мужчину, который держит возле уха предмет, внешне напоминающий современный мобильный телефон.

Фотография была сделана на одной из площадей Бруклина и десятилетиями не вызывала особого интереса. Однако после публикации изображения в социальных сетях многие начали обсуждать возможность того, что на снимке запечатлена технология, опередившая свое время. Об этом пишет Daily Star.

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Что увидели пользователи на старом снимке

Сторонники необычных теорий считают, что загадочный предмет может быть доказательством путешествий во времени. По их мнению, внешний вид объекта слишком сильно напоминает мобильный телефон, чтобы считать это простым совпадением.

Внешний вид объекта слишком сильно напоминает мобильный телефон / Фото: Brooklyn Museum Collection

Скептики придерживаются более рациональной точки зрения. Они предполагают, что мужчина мог держать небольшой бытовой предмет того времени, слуховой аппарат или просто поправлять волосы в момент съемки.

Другие исторические загадки

Одним из самых известных примеров остается кинохроника 1938 года, на которой молодая женщина идет по улице c необычным предметом возле головы. Многие зрители сравнили его с мобильным телефоном, хотя официального подтверждения такой версии никогда не появлялось.

Один из пользователей YouTube заявил, что узнал на записи свою прабабушку / Фото: скриншот с Youtube

Позже один из пользователей YouTube заявил, что узнал на записи свою прабабушку. По его словам, женщина якобы участвовала в испытаниях экспериментального беспроводного устройства связи, разработанного компанией DuPont.

Загадочный предмет на картине XVII века Не менее обсуждаемым примером считается картина голландского художника Питера де Хооха. Некоторые зрители уверены, что один из персонажей держит в руках предмет, напоминающий современный смартфон. Историки искусства объясняют подобные совпадения особенностями восприятия и стремлением людей находить знакомые образы в старинных произведениях. Тем не менее такие детали продолжают вызывать интерес и становятся поводом для новых дискуссий.

Ранее Главред писал о том, что на картине 160-летней давности заметили девушку с iPhone в руках. Полотно XIX века из музея в Мюнхене вновь стало вирусной. Пользователи соцсетей уверены, что в руках женщины изображен современный смартфон.

Также сообщалось о том, что военный пилот совершил "путешествие во времени". Мужчина заявил, что заглянул в будущее во время полета. Спустя годы детали его видения совпали с реальностью.

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Об источнике: The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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