Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Секретная "колючая" сторона терки: для чего она на самом деле нужна

Дарья Пшеничник
18 июня 2026, 17:06
google news Подпишитесь
на нас в Google
Речь идет о той самой колючей поверхности, которую хозяйки обычно обходят стороной.
Терка
Зачем на терке есть колючая сторона и как её правильно использовать / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Зачем на терке есть колючая сторона
  • Как её можно применять на кухне и в быту
  • Как легко помыть колючую сторону терки

видео дня

Практически у каждой хозяйки на кухне найдется классическая четырехгранная терка. Однако, как показывает практика, большинство из нас использует только две или три ее стороны, незаслуженно обходя стороной четвертую — ту самую загадочную поверхность с мелкими острыми шипами.

Многие считают её неудобной или вообще считают "пережитком прошлого". Однако, как сообщает издание Gyerekszoba, эта колючая сторона — настоящая кулинарная тайна, способная значительно облегчить жизнь и поднять ваши блюда на новый уровень.

В чём суперсила шиповатой стороны

В отличие от других граней, которые нарезают продукты полосками или ломтиками, шипованная поверхность работает как деликатный измельчитель. Она практически растирает ингредиенты до кремовой или пудровой консистенции.

Вот 6 способов применения, которые изменят ваш подход к приготовлению:

  • Идеальный пармезан: твёрдые сыры превращаются в невесомое, воздушное облачко, которое мгновенно тает в горячей пасте или супе.
  • Чеснок и имбирь без усилий: за несколько движений вы получите однородную кремообразную массу, которая идеально распределится в соусах или маринадах.
  • Ювелирное снятие цедры: терка аккуратно срезает только верхний ароматный слой лимона или апельсина, оставляя горькую белую часть нетронутой.
  • Свежие специи за секунду: твёрдый мускатный орех или палочки корицы измельчаются гораздо быстрее и равномернее, чем в традиционной ступке.
  • Элегантный декор для десертов: шоколад превращается в изысканную пудру и мелкую стружку, как в ресторанах.
  • Вторая жизнь для выпечки: залежавшийся хлеб или черствые круассаны за минуту превращаются в идеальные панировочные сухари.

Какую пользу приносит эта сторона терки за пределами кухни

Оказывается, колючая грань может пригодиться и во время уборки. Если вам нужно быстро растворить в воде твердое хозяйственное мыло или другие чистящие средства, просто натрите их на этой стороне. Получившаяся мелкая стружка растворится в воде почти мгновенно, сэкономив ваше время.

Однако многих пугает перспектива отмывать эту "колючку". Небольшой секрет: чистите её сразу после использования с помощью обычной старой зубной щетки или щетки для посуды в направлении сверху вниз. Так все остатки пищи вылетят за считанные секунды.

Теперь, зная эти хитрости, вы точно не будете игнорировать этот полезный кухонный инструмент.

Интересное по теме:

Об источнике: Gyerekszoba

Gyerekszoba — один из крупнейших венгерских информационно-лайфстайл-порталов для родителей, освещающий темы беременности, воспитания детей, здоровья, образования, семейной жизни и общественных трендов. Издание входит в медиагруппу Central Media Group — один из ведущих медиахолдингов Венгрии, объединяющий десятки популярных печатных и онлайн-проектов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Кремле заговорили о завершении войны: перед каким выбором оказался Путин

В Кремле заговорили о завершении войны: перед каким выбором оказался Путин

17:02Война
РФ усилит интенсивность ударов по одному городу: в ГУР предупредили об угрозе

РФ усилит интенсивность ударов по одному городу: в ГУР предупредили об угрозе

16:52Украина
"Вся Москва горит": столицу РФ накрыли нефтяные дожди и дым, все последствия удара

"Вся Москва горит": столицу РФ накрыли нефтяные дожди и дым, все последствия удара

16:21Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Одна ложка на ведро сменит урожай: что "дать" свекле для сладкого вкуса

Одна ложка на ведро сменит урожай: что "дать" свекле для сладкого вкуса

Россияне годами лгали о Киевской Руси: один факт полностью развенчивает миф

Россияне годами лгали о Киевской Руси: один факт полностью развенчивает миф

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки с тортом за 19 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки с тортом за 19 с

Ламинат больше не тренд: какое напольное покрытие возвращается в интерьеры

Ламинат больше не тренд: какое напольное покрытие возвращается в интерьеры

Второй урожай к осени: какие культуры успеют вырасти на освободившихся грядках

Второй урожай к осени: какие культуры успеют вырасти на освободившихся грядках

Последние новости

17:57

В Черкассах приняли новое решение о стоимости проезда — сколько придется платить

17:57

Секрет пышного цветения роз: чем обязательно подкормить кусты в июне

17:52

Не ради красоты: зачем наши бабушки обязательно выращивали матиолу возле дома

17:39

Юридическое сообщество заявляет о массовых нарушениях во время выборов в Совет общественного контроля НАБУ

17:37

"Хорош, чертяка": Галкин покрасовался в свои 50 и заставил звезд обомлеть

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
17:28

Форма подушечек лап раскрывает характер кота — на что следует обратить вниманиеВидео

17:22

Заработала танцами: Гвоздева стала хозяйкой элитного авто

17:16

Правнук Леонида Брежнева попал в плен к ВСУ — росСМИ

17:13

Как называют Ивана на украинском: лингвист обнаружил малоизвестные формы имени

Реклама
17:12

Продукты становятся безвкусными: что нужно срочно убрать из холода

17:06

Секретная "колючая" сторона терки: для чего она на самом деле нужна

17:02

В Кремле заговорили о завершении войны: перед каким выбором оказался Путин

16:52

РФ усилит интенсивность ударов по одному городу: в ГУР предупредили об угрозе

16:45

"Млинці" и "блинчики": в чём разница и почему мы всегда их путаем

16:36

"Ушла в мир иной": Павел Зибров поделился личным горем

16:33

Служил королю, султану и царю, но предал всех - какого князя боялись три империиВидео

16:21

"Вся Москва горит": столицу РФ накрыли нефтяные дожди и дым, все последствия удараФотоВидео

15:58

Как сварить яйца, чтобы скорлупа слетала сама: простой секрет шеф-поваров

15:57

Трампа "накачали вредными идеями": в Кремле резко набросились на европейцев

15:55

Доллар взлетел вверх, а евро внезапно обвалился: курс валют на 19 июня

Реклама
15:53

Что стало с королевой красоты, чьи фото покорили футбольных болельщиковВидео

15:38

"Дед с того света": Леся Никитюк показала сына

15:31

Что надеть вместо скучной футболки летом: стильные варианты на каждый деньВидео

15:29

Ошибка, которую делают почти все: как сказать "на ночь глядя" на украинском

15:25

Оберег или угроза: какие деревья создают уют, а какие — портят дом

15:22

Взрослый сын Киркорова ошарашил внешним видом: как он выглядит

15:21

Говорить "Коля" — неправильно: как следует обращаться к Николаю на украинском языке

15:05

Аномальная жара до +44: может ли над Украиной образоваться "тепловой купол"

14:32

Люди строят заборы из солнечных панелей, ведь они дешевле дерева

14:20

О засорах в трубах можно будет забыть: какое домашнее средство достаточно засыпать в слив

14:14

Цвет имеет значение: какие автомобили расходуют больше топлива летомВидео

14:11

Обстрел автобуса с детьми из Беларуси: СБУ получила документ, разоблачивший ложь РФ

14:10

Тела 522 погибших защитников вернули в Украину — детали

13:59

"Пятизначная сумма": Валевская раскрыла, как задолжала Кондратюку баснословные деньги

13:43

Вернулись в прошлое: людей с модными гаджетами заметили на старых фото

13:14

Бензин и дизель дешевеют: вернутся ли украинские АЗС к февральским ценам

13:11

Пошлина на декоративный камень останавливает многолетний экспорт украинского сырья по заниженным ценам — эксперты

13:10

Младше на 17 лет: Пономарев впервые появился в обнимку с возлюбленной

12:59

"Будет гореть и ваша Москва": Зеленский сделал жесткое предупреждение России

12:51

"Плачу": Цекало бросил жену в самый тяжелый момент

Реклама
12:42

РФ запустила баллистику по большому областному центру: есть погибший и раненые

12:22

Стекло духовки будет сиять без царапин: подходит для каждого дома

12:01

Китайский гороскоп на завтра, 19 июня: Петухам - агрессия, Обезьянам - перчинка

11:58

Украина в этом году получит новые F-16: сколько самолетов передаст Бельгия

11:44

Зачем дачники прокалывают стебли помидоров медной проволокой: неожиданный ответВидео

11:42

Гороскоп Таро на завтра 19 июня: Овнам - говорить, Льву - успех

11:31

Впервые в таком образе: Пугачева и Орбакайте снялись в ошеломительной фотосессии

11:27

Почему вянут помидоры: 6 неочевидных причин, которые губят урожай

11:22

В Тернополе мужчина забаррикадировался в квартире и удерживал женщину: что известно

11:14

Беженцам из Украины могут ограничить въезд в ЕС: кого коснется ужесточение правил

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять