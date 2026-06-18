Секретная "колючая" сторона терки: для чего она на самом деле нужна

Речь идет о той самой колючей поверхности, которую хозяйки обычно обходят стороной.

https://glavred.info/lifehack/sekretnaya-kolyuchaya-storona-terki-dlya-chego-ona-na-samom-dele-nuzhna-10773851.html Ссылка скопирована

Зачем на терке есть колючая сторона и как её правильно использовать / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Зачем на терке есть колючая сторона

Как её можно применять на кухне и в быту

Как легко помыть колючую сторону терки

видео дня

Практически у каждой хозяйки на кухне найдется классическая четырехгранная терка. Однако, как показывает практика, большинство из нас использует только две или три ее стороны, незаслуженно обходя стороной четвертую — ту самую загадочную поверхность с мелкими острыми шипами.

Многие считают её неудобной или вообще считают "пережитком прошлого". Однако, как сообщает издание Gyerekszoba, эта колючая сторона — настоящая кулинарная тайна, способная значительно облегчить жизнь и поднять ваши блюда на новый уровень.

В чём суперсила шиповатой стороны

В отличие от других граней, которые нарезают продукты полосками или ломтиками, шипованная поверхность работает как деликатный измельчитель. Она практически растирает ингредиенты до кремовой или пудровой консистенции.

Вот 6 способов применения, которые изменят ваш подход к приготовлению:

Идеальный пармезан: твёрдые сыры превращаются в невесомое, воздушное облачко, которое мгновенно тает в горячей пасте или супе.

твёрдые сыры превращаются в невесомое, воздушное облачко, которое мгновенно тает в горячей пасте или супе. Чеснок и имбирь без усилий: за несколько движений вы получите однородную кремообразную массу, которая идеально распределится в соусах или маринадах.

за несколько движений вы получите однородную кремообразную массу, которая идеально распределится в соусах или маринадах. Ювелирное снятие цедры: терка аккуратно срезает только верхний ароматный слой лимона или апельсина, оставляя горькую белую часть нетронутой.

терка аккуратно срезает только верхний ароматный слой лимона или апельсина, оставляя горькую белую часть нетронутой. Свежие специи за секунду: твёрдый мускатный орех или палочки корицы измельчаются гораздо быстрее и равномернее, чем в традиционной ступке.

твёрдый мускатный орех или палочки корицы измельчаются гораздо быстрее и равномернее, чем в традиционной ступке. Элегантный декор для десертов: шоколад превращается в изысканную пудру и мелкую стружку, как в ресторанах.

шоколад превращается в изысканную пудру и мелкую стружку, как в ресторанах. Вторая жизнь для выпечки: залежавшийся хлеб или черствые круассаны за минуту превращаются в идеальные панировочные сухари.

Какую пользу приносит эта сторона терки за пределами кухни

Оказывается, колючая грань может пригодиться и во время уборки. Если вам нужно быстро растворить в воде твердое хозяйственное мыло или другие чистящие средства, просто натрите их на этой стороне. Получившаяся мелкая стружка растворится в воде почти мгновенно, сэкономив ваше время.

Однако многих пугает перспектива отмывать эту "колючку". Небольшой секрет: чистите её сразу после использования с помощью обычной старой зубной щетки или щетки для посуды в направлении сверху вниз. Так все остатки пищи вылетят за считанные секунды.

Теперь, зная эти хитрости, вы точно не будете игнорировать этот полезный кухонный инструмент.

Интересное по теме:

Об источнике: Gyerekszoba Gyerekszoba — один из крупнейших венгерских информационно-лайфстайл-порталов для родителей, освещающий темы беременности, воспитания детей, здоровья, образования, семейной жизни и общественных трендов. Издание входит в медиагруппу Central Media Group — один из ведущих медиахолдингов Венгрии, объединяющий десятки популярных печатных и онлайн-проектов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред