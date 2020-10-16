Эксперт объяснил принцип работы свободной экономической зоны на Донбассе

У Зеленского размышляют над планом экономического восстановления Донбасса / УНИАН

В процессе реинтеграции отдельных районов Донбасса у Зеленского намерены сделать ставку на создание свободной экономической зоны. Реализация такой инициативы связана с двумя вариантами – обеспечение районов дотациями и стимулирование развития бизнеса.

Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского, экономист Олег Устенко в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, свободная экономическая зона на Донбассе будет работать по стандартной модели. Главная задача – обеспечить развитие предпринимательства. Возможности дотирования отдельных районов Донецкой и Луганской областей из государственного бюджета ограничены, поэтому там нужно развивать бизнес.

"С одной стороны, ты можешь давать дотации, этот вариант сейчас рассматривается достаточно активно. Но, как я сказал, есть ограничители, связанные с госбюджетом. Второй вариант, который может стимулировать развитие частного бизнеса, это всегда за счет налоговой политики. И когда речь идет о СЭЗ, то всегда подразумевают вопросы, связанные прежде всего с налогообложением", - отметил Устенко.

Как утверждает эксперт, у Украины есть два варианта – либо платить региону из государственного бюджета, либо создать условия для развития малого и среднего бизнеса. Рациональным выходом из ситуации является второй вариант, который подходит для создания и развития свободной экономической зоны.Читайте такжеЧего украинцы ждут от Зеленского в вопросе Донбасса

"На весах есть два варианта – платить из госбюджета, поддерживать людей там. Но это неправильный путь. Более правильный путь – должны быть возможности по развитию бизнеса там. А развитие бизнеса – это и есть те самые СЭЗ", - подчеркнул Олег Устенко.

Свободная экономическая зона в ОРДЛО