Эксперт объяснил принцип работы свободной экономической зоны на Донбассе

Украина рассматривает два варианта реализации экономической зоны на Донбассе.
В процессе реинтеграции отдельных районов Донбасса у Зеленского намерены сделать ставку на создание свободной экономической зоны. Реализация такой инициативы связана с двумя вариантами – обеспечение районов дотациями и стимулирование развития бизнеса.
Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского, экономист Олег Устенко в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, свободная экономическая зона на Донбассе будет работать по стандартной модели. Главная задача – обеспечить развитие предпринимательства. Возможности дотирования отдельных районов Донецкой и Луганской областей из государственного бюджета ограничены, поэтому там нужно развивать бизнес.
"С одной стороны, ты можешь давать дотации, этот вариант сейчас рассматривается достаточно активно. Но, как я сказал, есть ограничители, связанные с госбюджетом. Второй вариант, который может стимулировать развитие частного бизнеса, это всегда за счет налоговой политики. И когда речь идет о СЭЗ, то всегда подразумевают вопросы, связанные прежде всего с налогообложением", - отметил Устенко.
Как утверждает эксперт, у Украины есть два варианта – либо платить региону из государственного бюджета, либо создать условия для развития малого и среднего бизнеса. Рациональным выходом из ситуации является второй вариант, который подходит для создания и развития свободной экономической зоны.Читайте такжеЧего украинцы ждут от Зеленского в вопросе Донбасса
"На весах есть два варианта – платить из госбюджета, поддерживать людей там. Но это неправильный путь. Более правильный путь – должны быть возможности по развитию бизнеса там. А развитие бизнеса – это и есть те самые СЭЗ", - подчеркнул Олег Устенко.
Свободная экономическая зона в ОРДЛО
- В начале августа министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что власти разрабатывают проект создания инновационной экономической зоны на Донбассе. После реинтеграции ОРДЛО программа заработает и на этих территориях. В случае успешной реализации инициативы существует перспектива переноса Европой своих производственных мощностей на Донбасс, что поспособствует развитию экономики региона.
- Идею особой экономической зоны для ОРДЛО выдвигал и глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук. Он полагает, что инициатива поспособствует инвестициям и развитию экономики на локальном уровне.
- О создании свободной экономической зоны на Донбассе спросят избирателей на всеукраинском опросе, который пройдет 25 октября в день местных выборов в Украине.