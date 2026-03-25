Лунный календарь стрижек на апрель 2026: что делать с волосами до Пасхи

Вы узнаете:
- Когда красить волосы по лунному календарю
- Лучшие дня для стрижки в апреле
Многие планируют уход за волосами с учетом фаз Луны. Считается, что правильно выбранная дата может ускорить рост волос, улучшить их состояние и даже повлиять на общее самочувствие.
Рассказываем, каким будет лунный календарь стрижек на апрель 2026 и какие дни считаются удачными.
Как Луна влияет на стрижку волос
Астрологи утверждают, что фазы Луны напрямую связаны с ростом и качеством волос:
- растущая Луна — ускоряет рост волос
- убывающая Луна — укрепляет корни и замедляет рост
- новолуние и полнолуние — нестабильные периоды
Поэтому важно учитывать лунный календарь стрижек, чтобы получить желаемый результат.
Благоприятные дни для стрижки в апреле 2026
Если вы хотите, чтобы волосы росли быстрее и выглядели здоровыми, выбирайте даты на растущей Луне.
Лунный календарь стрижек на апрель 2026 благоприятные дни: 3–7, 10–13, 18–20 апреля
В эти дни:
- волосы быстрее растут
- улучшается структура
- стрижка дольше сохраняет форму
Дни для укрепления волос
Если цель — укрепить волосы и уменьшить их выпадение, лучше стричься на убывающей Луне.
Подходящие даты - 21–25 апреля.
Такая стрижка помогает сделать волосы более плотными и сильными.
Неблагоприятные дни для стрижки
Есть даты, когда лучше отказаться от похода к парикмахеру.
Лунный календарь неблагоприятные дни стрижек:
- 1 апреля (новолуние)
- 15 апреля (полнолуние)
- 28–30 апреля
В эти периоды волосы могут хуже укладываться, а результат стрижки может не оправдать ожиданий. Также повышается риск ломкости.
Когда лучше красить волосы
Для окрашивания также важно учитывать Луну.
Лучшие дни — периоды растущей Луны: 4–7 апреля и 11–13 апреля.
Цвет в эти дни держится дольше и выглядит насыщеннее.
Как понять лунный календарь?
Лунный день считается от восхода Луны. Для разных географических координат будет получаться так же, как и с восходом солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред