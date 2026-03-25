Лунный календарь стрижек на апрель 2026: что делать с волосами до Пасхи

Сергей Кущ
25 марта 2026, 14:25
Правильно подобранная дата позволяет ускорить рост, укрепить волосы и добиться лучшего результата от стрижки или окрашивания.
Лунный календарь стрижек на апрель
Лунный календарь стрижек на апрель / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Когда красить волосы по лунному календарю
  • Лучшие дня для стрижки в апреле

Многие планируют уход за волосами с учетом фаз Луны. Считается, что правильно выбранная дата может ускорить рост волос, улучшить их состояние и даже повлиять на общее самочувствие.

Рассказываем, каким будет лунный календарь стрижек на апрель 2026 и какие дни считаются удачными.

Как Луна влияет на стрижку волос

Астрологи утверждают, что фазы Луны напрямую связаны с ростом и качеством волос:

  • растущая Луна — ускоряет рост волос
  • убывающая Луна — укрепляет корни и замедляет рост
  • новолуние и полнолуние — нестабильные периоды

Поэтому важно учитывать лунный календарь стрижек, чтобы получить желаемый результат.

Благоприятные дни для стрижки в апреле 2026

Если вы хотите, чтобы волосы росли быстрее и выглядели здоровыми, выбирайте даты на растущей Луне.

Лунный календарь стрижек на апрель 2026 благоприятные дни: 3–7, 10–13, 18–20 апреля

В эти дни:

  1. волосы быстрее растут
  2. улучшается структура
  3. стрижка дольше сохраняет форму

Дни для укрепления волос

Если цель — укрепить волосы и уменьшить их выпадение, лучше стричься на убывающей Луне.

Подходящие даты - 21–25 апреля.

Такая стрижка помогает сделать волосы более плотными и сильными.

Неблагоприятные дни для стрижки

Есть даты, когда лучше отказаться от похода к парикмахеру.

Лунный календарь неблагоприятные дни стрижек:

  • 1 апреля (новолуние)
  • 15 апреля (полнолуние)
  • 28–30 апреля

В эти периоды волосы могут хуже укладываться, а результат стрижки может не оправдать ожиданий. Также повышается риск ломкости.

Когда лучше красить волосы

Для окрашивания также важно учитывать Луну.

Лучшие дни — периоды растущей Луны: 4–7 апреля и 11–13 апреля.

Цвет в эти дни держится дольше и выглядит насыщеннее.

Как понять лунный календарь?

Лунный день считается от восхода Луны. Для разных географических координат будет получаться так же, как и с восходом солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.

лунный календарь стрижек лунный календарь интересные новости
В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин

Владельцев разрушенного жилья освободили от оплаты коммуналки: принят закон

Прилетел с территории РФ: дрон ударил по электростанции в Эстонии, что известно

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке баристы за 45 секунд

Карта Deep State онлайн за 25 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра, 26 марта: Овнам - подарок, Водолеям - прибыль

Украину ждет похолодание: синоптик назвала дату изменения погоды

Из-за страха потерять: Пугачева и Галкин приняли срочное решение

