Котенка отвергли за 'некрасивую' внешность, но потом именно его выбрали и полюбили

Кратко:
- Автор показал серию фото крошечной кошки по кличке Кринкл
- Кринкл была меньше своих сородичей и уже имела проблемы со здоровьем
История маленького котёнка, которого когда-то посчитали "некрасивым", вызвала широкий отклик в Сети. Пользователь соцсети Reddit рассказал, как выбор самого неприметного животного обернулся сильной эмоциональной привязанностью.
В публикации на Reddit автор показал серию фото крошечной кошки по кличке Кринкл. Она отличалась от других котят в помёте: вместо гладкой однотонной шерсти у неё был необычный размытый черепаховый окрас.
Изначально Кринкл уже выбрала другая семья, однако их решение быстро изменилось. По словам автора, потенциальные хозяева, увидев остальных котят, назвали её "немного уродливой" и отказались в пользу другого питомца.
К тому же Кринкл была меньше своих сородичей и уже имела проблемы со здоровьем - в частности, с кишечником.
Кроме того, у кошки обнаружилось множество аллергий и повышенная тревожность. Как отмечает владелец, она реагирует практически на любой влажный корм, даже специализированный, а также имеет аллергию на пластик. По его мнению, тревожность может быть связана с её проблемами со здоровьем.
Из-за этого к питомице требуется особый подход: больше терпения и спокойствия. Иногда, как рассказывает автор, приходится просто лежать рядом, пока кошка сама не решится подойти и почувствовать себя в безопасности.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.
Со временем состояние Кринкл улучшилось. Благодаря поддержке, а также успокаивающим средствам и специальным ошейникам, она стала увереннее и более самостоятельной.
Оглядываясь назад, владелец признаётся, что ни разу не пожалел о своём выборе и рад, что два года назад забрал именно этого "неидеального" котёнка.
Реакция пользователей
Пост, опубликованный 17 марта, собрал тысячи откликов и более 1200 комментариев. Многие пользователи отметили, что "некрасивых кошек не существует".
Некоторые писали, что с радостью взяли бы такого питомца, называя её не некрасивой, а уникальной и по-своему очаровательной. Другие добавляли, что чувствительные животные особенно сильно привязываются к своим хозяевам и ценят заботу.
Кошки - главное
Домашние кошки кажутся независимыми и приспособленными к улице, однако именно свобода прогулок может значительно сократить их жизнь. Новый обзор научных исследований показывает, что самый простой способ существенно продлить жизнь кошки — ограничить ее неконтролируемые выходы на улицу и обеспечить безопасную среду.
Также ранее Главред сообщал о том, что кошки показывают живот не просто так — это скрытый сигнал, который все игнорируют. Многие владельцы кошек считают, что когда питомец ложится на спину и открывает живот, это означает желание получить ласку. Однако такое поведение имеет более сложное значение и может трактоваться по-разному, поэтому его часто неправильно понимают.
Об источнике: Reddit
Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред