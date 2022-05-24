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Эксперт пояснил, решится ли Путин на ядерный удар по Украине или странам НАТО

24 мая 2022, 20:27

США предупреждают российское руководство о том, где оно находится, и в случае чего нанесут точечный удар.

Тарас Загородний
Тарас Загородний высказался о возможном ядерном ударе со стороны рф / УНИАН

Россия давно пугает весь мир ядерной войной, но уже ее слов мало кто из политиков боится, заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

В чате на Главреде в ответ на вопрос о том, какова вероятность, что президент России Владимир Путин решится на последний шаг – ядерный удар по украинской территории либо какой-то из стран НАТО, он отметил, что возможность совершения этого шага маловероятна.

"Американцы уже тоже прошли эту точку невозврата и говорят России: "Ну, попробуйте". Тем более, что США провели модернизацию собственных вооружений, и у них есть ракеты на подводных лодках, которые решат этот вопрос", - отметил эксперт.

Также, по его словам, США предупреждают российское руководство о том, где оно находится, и в случае чего нанесут точечный удар, а потому в первую очередь умрет российское руководство, а не десятки миллионов россиян.

"Россия и дальше будет пугать мир ядерным оружием. Удар по территории стран НАТО, на мой взгляд, маловероятен. Теоретически РФ может нанести ядерный удар по Украине, применить тактическое ядерное оружие. Но это ничего не изменит. Наоборот, это отвернет от России еще больше стран, в первую, очередь, Китай и Индию. А в Украине это вообще ничего не изменит. В то, что Россия решится запустить межконтинентальные ракеты и нанести удар стратегическим ядерным оружием, верится с трудом. Ведь если произойдет запуск одной такой ракеты, это сразу спровоцирует ответный удар по РФ от ядерных стран", - подытожил Тарас Загородний.

Война России против Украины

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ранее прогнозировал контрнаступление армии Украины на занятые войсками РФ позиции уже в середине июня. По его словам, до конца мая-начала июня ожидается поступление оружия от Запада в нужном объеме. Далее государство будет формировать подразделения для наступления.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что и ВСУ, и войска России, нуждаются в пополнении своих резервов. Сторона, которая будет действовать более оперативно, получит преимущество. По мнению Жданова, украинская армия может пойти в контрнаступление в середине-второй половине июня. Все будет зависеть от объемов поставок Западом тяжелых вооружений.

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению с целью деоккупации своих территорий. Однако украинские войска нуждаются в срочных поставках тяжелых вооружений для ликвидации преимущества России в военной технике. В ближайшие месяцы силы обороны Украины собираются вытеснить захватчиков с юга и востока страны.

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