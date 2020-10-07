Елена Зеленская поделилась впечатлениями о встрече с Кейт Миддлтон

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Владимир Зеленский и Елена Зеленская на встрече в Букингемском дворце / The Duke and Duchess of Cambridge twitter

Первая леди Украины Елена Зеленская на своей странице в Facebook поделилась эмоциями от встречи с герцогом и герцогиней Кембриджскими в Букингемском дворце.

"Прекрасная семья, молодые и искренние люди. Встреча, которая запомнится на долго", - поделилась впечатлениями первая леди и опубликовала фотографии в соцсети.

А вот президент Украины на своей странице в Twitter написал, что ожидается плодотворное сотрудничество и новые успешные проекты с Великобританией.

"Человеческие контакты всегда важнее всего для стран. Дружеская встреча с герцогом и герцогиней Кембриджскими в Букингемском дворце… Впереди — плодотворное сотрудничество и успешные проекты".

Стоит отметить, что 7 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Великобританию, в рамках которого ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Владимир Зеленский и Елена Зеленская на встрече в Букингемском дворце / Олена Зеленська / Facebook

Как сообщается на сайте Офиса президента, Зеленский в Лондоне проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украинско-британского Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Кроме того, Владимир Зеленский посетит Лондонскую фондовую биржу и встретится с британскими инвесторами.

Ранее Главред сообщал, что Украине и ЕС удалось достичь договоренности об обновлении Соглашения об ассоциации по итогам двустороннего саммита в Брюсселе.

Также, Евросоюз намерен выделить еще 190 миллионов евро – в дополнение к 1,2 млрд евро экономической помощи.