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Ермак сделал заявление по Донбассу и выдвинул требование РФ и "ЛДНР"

26 марта 2021, 15:31
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Публикация в российских СМИ подтверждает информацию, что Россия изучает мирный план ФРГ и Франции по Донбассу, сказал Андрей Ермак.

Ермак
Россия и "ЛДНР" должны вернуться к режиму прекращения огня и предоставить доступ ОБСЕ к захваченным территориям - Ермак / УНИАН

Обнародование российской прессой "проектов кластеров" по урегулированию военного конфликта России и Украины на Донбассе указывает на очередную попытку Москвы оправдать свое нежелание идти на разрешение конфронтации и невыполнение Минских соглашений и договоренностей лидеров стран нормандского формата. Россия действительно изучает новый документ по Донбассу, написал в своей колонке для Lb.ua глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, публикация статьи в одном из российских изданий свидетельствует о том, что мирный план Франции и Германии по Донбассу, изменения в который вносила Украина, изучается в Кремле.

"Я не знаю автора последней широкой статьи в российском издании, но данная статья подтверждает важный факт, который так упорно публично отрицают официальные лица России: план (так называемые кластеры), подготовленный немецкими и французскими коллегами и доработанный украинской стороной, действительно лежит у них на столе", - полагает Ермак.

Также он акцентировал внимание на том, что Украина придерживается принципиальной позиции, согласно которой план выполнения Минских соглашений разрабатывается Киевом, Парижем, Берлином и Москвой. В процессе может принять участие и ТКГ, где существуют три стороны – Украина, Россия и ОБСЕ. Однако окончательно согласовывать механизм реализации Минских соглашения должны лидеры стран нормандского формата – президент Зеленский, канцлер ФРГ Меркель, президент Франции Макрон и глава РФ Владимир Путин.Читайте такжеАрестович раскрыл важную для Киева деталь письма Козака по Донбассу

"Безусловно, в разработке плана может участвовать Трехсторонняя контактная группа. Но окончательно утверждать "дорожную карту", по нашему мнению, должны именно главы четырех государств", - уточнил Ермак.

Также он добавил, что Киев требует от России и боевиков "ЛДНР" вернуться к режиму прекращения огня и предоставить представителям ОБСЕ полный доступ к захваченным районам ОРДЛО. Без выполнения данного требования сложно продвигаться в процессе выполнения Минских соглашений.

"Мы также продолжаем настаивать, чтобы противоположная сторона выполнила договоренности, достигнутые на уровне глав государств Нормандской четверки, о полном допуске представителей миссии ОБСЕ на оккупированные территории. К сожалению, эта договоренность нарушалась весь последний год. Впрочем, как и раньше. Без выполнения этого пункта сложно двигаться к выполнению других пунктов Минских соглашений", - подчеркнул Андрей Ермак.Читайте такжеУ Зеленского поставили ультиматум РФ из-за мирного плана по Донбассу

Российское издание Коммерсант в среду, 24 марта, опубликовало возможные документы, которые были представлены Францией и Германией по запуску механизма мирного урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе. В них указано, что Киев и Москва придерживаются противоположной точки зрения по вопросам реализации Минских соглашений.

Мирный план по Донбассу

новости России новости Украины Андрей Ермак новости Донбасса
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