"ЕС - не банк": Боррель повторил скандальную фразу и напомнил Украине об обязательствах

Боррель повторил свою скандальную фразу / УНИАН

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель сообщил, что его слова о том, что ЕС - не банкомат, были вырваны из контекста. Но поясняя свою позицию повторил, что Евросоюз не является банком, поэтому не предоставляет Украине помощь без требований.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции после 22-го саммита Украина - ЕС в Брюсселе (Бельгия), передают Українськi Новини.

Журналисты попросили уточнить, что Боррель имел в виду, говоря о том, что ЕС не является банкоматом.

"Не стоит вырывать слова из контекста. Это неадекватное выхватывание из контекста. Помощь, которую мы предоставляем Украине, - не без требований. Мы не просто банк или организация, которая раздает средства просто так. Мы хотим видеть Украину процветающей и защищенной. Эта наша помощь связана с реформами, чтобы разделять наши ценности", - ответил он.

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Боррель добавил, что, обсуждая внутренние трансферы, ЕС также выдвигает требования к собственным членам.

"Они должны выполнить свои обязательства внутри ЕС. Предоставляемая нами помощь Украине - в наших интересах. Она связана с реформами. Это наше требование к Украине", - резюмировал он.

Скандал с фразой "Евросоюз не банкомат" - что было ранее