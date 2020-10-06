"ЕС - не банк": Боррель повторил скандальную фразу и напомнил Украине об обязательствах

Верховный представитель ЕС по иностранным делам призвал не вырывать его слова из контекста.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель сообщил, что его слова о том, что ЕС - не банкомат, были вырваны из контекста. Но поясняя свою позицию повторил, что Евросоюз не является банком, поэтому не предоставляет Украине помощь без требований.
Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции после 22-го саммита Украина - ЕС в Брюсселе (Бельгия), передают Українськi Новини.
Журналисты попросили уточнить, что Боррель имел в виду, говоря о том, что ЕС не является банкоматом.
"Не стоит вырывать слова из контекста. Это неадекватное выхватывание из контекста. Помощь, которую мы предоставляем Украине, - не без требований. Мы не просто банк или организация, которая раздает средства просто так. Мы хотим видеть Украину процветающей и защищенной. Эта наша помощь связана с реформами, чтобы разделять наши ценности", - ответил он.
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Боррель добавил, что, обсуждая внутренние трансферы, ЕС также выдвигает требования к собственным членам.
"Они должны выполнить свои обязательства внутри ЕС. Предоставляемая нами помощь Украине - в наших интересах. Она связана с реформами. Это наше требование к Украине", - резюмировал он.
Скандал с фразой "Евросоюз не банкомат" - что было ранее
- 22 сентября 2020 года Жозеп Боррель прибыл в Киев, где провел встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителем МИД Дмитрием Кулебой. Еврочиновник заверил президента в том, что Брюссель поддерживает Украину и ее народ.
- После этого была официальная статья Борреля по итогам его визита в Украину. В материале была фраза: "Как я сказал президенту (Владимиру Зеленскому — Главред), Европейский Союз — не благотворительная организация либо банкомат. Лучший способ для нас поддержать Украину — это помочь в реформировании страны. Но осуществить эти реформы могут только сами украинцы".
- Впоследствии эту фразу удалили из статьи. Остальной текст остался без изменений.