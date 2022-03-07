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ЕС отказывается от импорта российского газа, нефти и угля

7 марта 2022, 22:56

Саммит по данному вопросу состоится на текущей неделе.

Евросоюз
Евросоюз откажется от российского газа / УНИАН

Лидеры Европейского союза договорятся о поэтапном отказе от зависимости ЕС от импорта российского газа, нефти и угля на саммите на этой неделе.

Как говорится в проекте заявления, лидеры ЕС встретятся в Версале в четверг и пятницу, чтобы обсудить укрепление их совместной обороноспособности и заявку Украины на вступление в блок из 27 стран.

"Мы договорились о поэтапном отказе от импорта российского газа, нефти и угля", - сказано в проекте заявления лидеров, пишет Reuters.

Отмечается, что задача будет сложной, так как ЕС покупает у России 45% импортируемого газа, около трети нефти и почти половину угля. Это сделает блок уязвимым в том случае, если Россия решит отомстить за политику ЕС, ограничивая экспорт.

Между тем, решение знаменует собой поворотный момент, поскольку только в прошлом году Германия добивалась ввода в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток - 2". При этом, Италия, Австрия и Венгрия, которые наиболее сильно зависят от поставок энергоносителей из России, не спешили добиваться альтернативы.

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Однако лидеры заявили, что российское вторжение в Украину все изменило.

"Агрессивная война России представляет собой тектонический сдвиг в европейской истории. Столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности, мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета, уменьшению нашей зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год", - добавили в ЕС.

Также в ЕС заявили, что диверсифицируют свои поставки энергии и маршруты за счет использования сжиженного природного газа (СПГ) и разработки биогаза и водорода.

Кроме того, Европа также ускорит развитие возобновляемых источников энергии и производство их ключевых компонентов. Вместе с этим, страны ЕС соединят европейские газовые и электрические сети, чтобы лучше распределять ресурсы, полностью синхронизировать электрические сети и усилить планирование на случай непредвиденных обстоятельств для обеспечения безопасности поставок.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует во вторник, 8 марта, провести беседу с главой КНР Си Цзиньпином совместно с канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы обсудить украинский кризис.

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