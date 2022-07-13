Есть прогресс, скоро согласуем с ООН детали "зернового коридора" - Зеленский

Зеленский высказался о "зерновом коридоре" / Коллаж - РБК-Украина, Офис президента

В ближайшее время власти Украины намерены обсудить с ООН подробности создания и открытия так званого "зернового коридора", говорится в вечернем обращении Владимира Зеленского в среду, 13 июля.

"Украинская делегация доложила мне, что есть определенный прогресс (в переговорах по восстановлению экспорта зерна - ред.). В ближайшие дни согласуем детали с генеральным секретарем ООН (Антониу Гутерришем - ред.)", - заявил президент.

Также, по словам президента Украины, успех в переговорах по созданию "зернового коридора" нужен не только Украине, но и всему миру.

"Если удастся снять российскую угрозу судоходству в Черном море, это снимет остроту мирового продовольственного кризиса", - подчеркнул Зеленский.

Зерновой коридор и переговоры с РФ

Отметим, 11 июля президент Турции Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленский и президентом Путиным.

Во время разговора стороны обсудили развязанную Россией войну в Украине, а также создание коридоров для экспорта украинского зерна.

В среду, 13 июля, в турецком Стамбуле прошли переговоры, на которых обсуждался вопрос обеспечения морских коридоров для экспорта украинского зерна.

Встреча проходила с участием делегаций Украины, России, Турции и ООН. Сообщается, что Россия согласилась на перемирие на время транспортировки грузов из украинских портов.

В свою очередь, Турция при поддержке ООН будет досматривать участвующие в транспортировке корабли, чтобы исключить контрабанду оружия. Кроме того, отмечается, что Украина тоже согласилась на перемирие.

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