Есть прогресс, скоро согласуем с ООН детали "зернового коридора" - Зеленский

Успех в переговорах по созданию "зернового коридора" нужен не только Украине, но и всему миру, отметил президент.
В ближайшее время власти Украины намерены обсудить с ООН подробности создания и открытия так званого "зернового коридора", говорится в вечернем обращении Владимира Зеленского в среду, 13 июля.
"Украинская делегация доложила мне, что есть определенный прогресс (в переговорах по восстановлению экспорта зерна - ред.). В ближайшие дни согласуем детали с генеральным секретарем ООН (Антониу Гутерришем - ред.)", - заявил президент.
Также, по словам президента Украины, успех в переговорах по созданию "зернового коридора" нужен не только Украине, но и всему миру.
"Если удастся снять российскую угрозу судоходству в Черном море, это снимет остроту мирового продовольственного кризиса", - подчеркнул Зеленский.
Зерновой коридор и переговоры с РФ
Отметим, 11 июля президент Турции Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленский и президентом Путиным.
Во время разговора стороны обсудили развязанную Россией войну в Украине, а также создание коридоров для экспорта украинского зерна.
В среду, 13 июля, в турецком Стамбуле прошли переговоры, на которых обсуждался вопрос обеспечения морских коридоров для экспорта украинского зерна.
Встреча проходила с участием делегаций Украины, России, Турции и ООН. Сообщается, что Россия согласилась на перемирие на время транспортировки грузов из украинских портов.
В свою очередь, Турция при поддержке ООН будет досматривать участвующие в транспортировке корабли, чтобы исключить контрабанду оружия. Кроме того, отмечается, что Украина тоже согласилась на перемирие.
Читайте также:
- Как русские ворюги продают украинское зерно
- Турция отпустила корабль РФ с украденным в Бердянске зерном: Украина требует расследования