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"Это несправедливо": Кулеба высказался об отказе Германии предоставить оружие

9 февраля 2022, 18:36

По словам главы МИД Украины Дмитрий Кулебы, у Германии "нет юрилических причин" отказать Киеву.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Германии об оружии / Reuters

У Германии нет юридических причин отказывать Киеву в поставке оружия, это является "политическим решением", сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба во время визита немецкой коллеги Анналены Бербок во время брифинга.

"Я честно сказал: Анналена, ваша позиция несправедлива. Мы проанализировали всю вашу нормативную базу, и там нет никаких юридических запретов на поставку оружия Украине. Это чисто политическое решение. А значит, оно может быть частично модифицированным. С этим она уехала назад", - отметил Кулеба.

Отказ Германии предоставлять оружие Украине

Ранее канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц подтвердил, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем предотвратить возможность вторжения России в Украину.

В конце января стало известно, что Германия отказывается выдавать Эстонии разрешение на экспорт немецкого оружия в Украину. Эстонские власти планировали отправить в Украину десятки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin и 122-миллиметровых гаубиц. Перед тем, как передать Javelin, нужно было получить разрешение от их производителя – США. Что касается гаубиц, то Эстония должна была попросить Германию и Финляндию дать согласие на передачу оружия.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на такое решение и отметил, что Украина разочарована нежеланием Берлина продавать Киеву оружие. По его мнению, украинцы будут помнить об этом десятилетиями.

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Ранее сообщалось, что лидеры Германии, Франции и Польши вместе обсудят вопросы угрозы вторжения России в Украину. Встреча глав трех государств Европы запланирована на вторник, 8 февраля. На повестке дня вопросы безопасности.

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