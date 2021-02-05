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"Это только начало": в СНБО аннонсировали новые жесткие санкции

5 февраля 2021, 22:13
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Секретарь ведомства Алексей Данилов пригрозил новыми санкционными ограничениями против определенной категории физических и юридических лиц.

Алексей Данилов
Данилов анонсировал новые санкции / УНИАН

Совсем скоро Совет нацбезопасности и обороны может ввести новые санкции, которые будут касаться некоторых народных депутатов, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов Свобода слова Савика Шустера.

Он подчеркнул, что новые санкции будут касаться как отдельных физических, так и юридических лиц, связанных с определенными людьми.

"Уверен, что в ближайшее время санкции продолжатся против определенной категории физических и юридических лиц. Более того, могу сказать, что там будут ряд депутатов, которые сегодня заседают в Верховной раде. У нас более чем достаточно аргументов для того, чтобы их ввести. И если кто-то думает, что это была одноразовая акция, то он глубоко ошибается", - сказал Данилов.

Также секретарь СНБО рассказал, что соратник народного депутата Виктора Медведчука Тарас Козак владеет не только каналами 112, ZIK и NewsOne, на которые наложили санкции. Совет нацбезопасности и обороны владеет информацией о всех его каналах.

Санкции против Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и 112 - о чем сообщал Главред:

СНБО санкции Народный депутат новости Украины Алексей Данилов
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