Евросолидарность лидирует, а Слуга народа отстает: опубликован новый рейтинг партий

ЕС опережает Слугу народа почти на 7% - опрос Центра Разумкова / УНИАН

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в следующее воскресенье, Европейскую солидарность Петра Порошенко поддержали бы 25,2% среди тех, кто определился со своим голосом. На втором месте Слуга народа – 18,4%. В тройке Батькивщина Юлии Тимошенко, за которую готовы проголосовать 12,6% потенциальных избирателей. Об этом говорится в исследовании Центра Разумкова, которое проводилось в период с 28 по 31 января.

Согласно данным опроса, в Раду попадают шесть политических сил. Европейская солидарность опережает Слугу народа почти на 7%. В первой пятерке – ОПЗЖ и Разумная политика Дмитрия Разумкова.

Какие партии могут оказаться в Верховной Раде

Европейская солидарность – 25,2%

Слуга народа – 18,4%

Батькивщина – 12,6%

ОПЗЖ – 6,3%

Разумная политика – 8,7%

Наши – 5,3%.

Другие политические силы не набирают 5% проходного барьера.

Социологи фиксируют рост рейтинга ЕС по сравнению с октябрем 2021 года – с 12,4% до 17,5% и снижение показателей Украинской стратегии Гройсмана (с 4,6% до 2,3%).

Главной и реальной оппозицией к власти 33,1% считают Евросолидарность. На втором месте ОПЗЖ – 19%. Батькивщину называют оппозицией 11,3% избирателей.

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Читайте такжеСлуга народа лидирует, а Евросолидарность Порошенко отстает: опубликован свежий рейтинг партийПодчеркивается, что исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова в период с 28 по 31 января 2022 года методом телефонного опроса. Специалисты опросили 1206 респондентов в возрасте от 18 лет по всей территории Украины, кроме захваченных Крыма и Донбасса.

Погрешность исследования не должна превышать 2,9%.

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