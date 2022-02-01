Евросолидарность лидирует, а Слуга народа отстает: опубликован новый рейтинг партий

В Раду проходят 7 партий, лидирующую тройку замыкает Батькивщина.
Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в следующее воскресенье, Европейскую солидарность Петра Порошенко поддержали бы 25,2% среди тех, кто определился со своим голосом. На втором месте Слуга народа – 18,4%. В тройке Батькивщина Юлии Тимошенко, за которую готовы проголосовать 12,6% потенциальных избирателей. Об этом говорится в исследовании Центра Разумкова, которое проводилось в период с 28 по 31 января.
Согласно данным опроса, в Раду попадают шесть политических сил. Европейская солидарность опережает Слугу народа почти на 7%. В первой пятерке – ОПЗЖ и Разумная политика Дмитрия Разумкова.
Какие партии могут оказаться в Верховной Раде
- Европейская солидарность – 25,2%
- Слуга народа – 18,4%
- Батькивщина – 12,6%
- ОПЗЖ – 6,3%
- Разумная политика – 8,7%
- Наши – 5,3%.
Другие политические силы не набирают 5% проходного барьера.
Социологи фиксируют рост рейтинга ЕС по сравнению с октябрем 2021 года – с 12,4% до 17,5% и снижение показателей Украинской стратегии Гройсмана (с 4,6% до 2,3%).
Главной и реальной оппозицией к власти 33,1% считают Евросолидарность. На втором месте ОПЗЖ – 19%. Батькивщину называют оппозицией 11,3% избирателей.
Читайте такжеСлуга народа лидирует, а Евросолидарность Порошенко отстает: опубликован свежий рейтинг партийПодчеркивается, что исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова в период с 28 по 31 января 2022 года методом телефонного опроса. Специалисты опросили 1206 респондентов в возрасте от 18 лет по всей территории Украины, кроме захваченных Крыма и Донбасса.
Погрешность исследования не должна превышать 2,9%.
Главред рекомендует:
- "Слуга народа" оторвалась от партии Порошенко: новый партийный рейтинг
- Падение рейтингов ставит Зеленского перед очень непростым выбором
- Порошенко вплотную приблизился к Зеленскому в президентском рейтинге – опрос
- ЕС захватила лидерство: Слуга народа скатилась в рейтинге партий – опрос
- Зеленский снова на высоте: появился свежий президентский рейтинг