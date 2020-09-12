Губернатор Черниговщины подал в отставку и назвал главную причину

Андрей Прокопенко решил уйти с поста главы Черниговской ОГА / Скриншот с facebook.com/andrey.prokopenko.33

Андрей Прокопенко подал заявление об отставке с должности председателя Черниговской областной государственной администрации.

Прокопенко на своей странице в Facebook написал, что основная причина отставки – фактическое отсутствие влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в облсовет.

По словам Прокопенко, глава ОГА без своих депутатов в облсовете – это слабый губернатор, который не сможет реализовывать стратегию развития региона.

"Друзья! Хочу сообщить вам важную информацию, которую хотел бы, чтобы вы узнали именно от меня. Я подал заявление об отставке с должности председателя Черниговской ОГА", – поделился он.