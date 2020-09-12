Губернатор Черниговщины подал в отставку и назвал главную причину

Прокопенко решил покинуть пост главы Черниговской ОГА.
Андрей Прокопенко подал заявление об отставке с должности председателя Черниговской областной государственной администрации.
Прокопенко на своей странице в Facebook написал, что основная причина отставки – фактическое отсутствие влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в облсовет.
По словам Прокопенко, глава ОГА без своих депутатов в облсовете – это слабый губернатор, который не сможет реализовывать стратегию развития региона.
"Друзья! Хочу сообщить вам важную информацию, которую хотел бы, чтобы вы узнали именно от меня. Я подал заявление об отставке с должности председателя Черниговской ОГА", – поделился он.
- Напомним, 31 октября 2019 года президент Владимир Зеленский подписал указ, которым освободил Наталию Романову от временного исполнения обязанностей председателя Черниговской ОГА.
- В этот же день глава государства другим указом назначил на должность губернатора Черниговщины Андрея Прокопенко.
- До назначения на пост – с 2015 по 2017 год – Прокопенко был депутатом Черниговского облсовета и возглавлял Постоянную комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и инфраструктуры.
Автор: Екатерина Присяжнюк