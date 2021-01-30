Индексация пенсий: кому из украинцев положены доплаты

На 2021 год запланирована индексация выплат и предусмотрены доплаты для некоторых категорий пенсионеров.
В Слуге народа сообщили, кто из пенсионеров смело может претендовать на новые доплаты в 2021 году.
По словам нардепа Евгении Кравчук, на 2021 год запланирована индексация выплат и предусмотрены доплаты для некоторых категорий пенсионеров.
"Индексация пенсий обязательна ежегодно, но теперь для планирования люди будут понимать, что 1 марта будет индексирована пенсия. В этом году - около 11%. Также надо выровнять несправедливость по отношению к людям, которым давно не поднимали пенсии. Это те, кто получают минимальную пенсию. К сожалению, 2200 - это еще не является минимальной пенсией. Люди, особенно старшего возраста, которым 80+, получают еще меньше", - заявила Кравчук в эфире телеканала.
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Она напомнила, что каждый пенсионер старше 80 лет с прошлого года получает плюс 500 грн. С 1 июля 2021 года будут получать те, кому 75-80 лет - плюс 400 грн к ежемесячной выплате.
Кравчук также добавила, что дополнительные 800 гривен после того, как Рада утвердила законопроект, получат одинокие пенсионеры. То есть, если пенсионеры проживают одни, то им предназначена эта надбавка.
Пенсия в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- В 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.
- В Укрпоште пригрозили прекращением доставки пенсий пенсионерам. По словам руководителя Укрпошты Игоря Смелянского, финансовая ситуация в компании сложилась крайне непростая.
- До того премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.
- В Минсоцполитики анонсировали урезание пенсий. Чиновники предупреждают, что выплаты не смогут обеспечить украинцам достойную жизнь.