УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Италия вслед за Германией, Турцией и Великобританией готова стать гарантом безопасности Украины - МИД

2 апреля 2022, 15:29

Странами-гарантами во время подписания мирного договора между Украиной и Россией готовы стать уже 4 страны.

Переговоры Украины и РФ
Италия вслед за Германией, Турцией и Великобританией готова стать гарантом безопасности Украины / скриншот ТАСС

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Италия готова выступить гарантом нейтралитета Украины.

"Италия работает в режиме нон-стоп, чтобы положить конец этому конфликту с помощью санкций и никогда не отказываясь от дипломатического канала. Продолжение переговоров между сторонами и гуманитарное перемирие являются приоритетами. Мы отмечаем прогресс, достигнутый в Турции после встречи между двумя делегациями. Правительство Италии готово внести свой вклад в мирный процесс и выступить гарантом нейтралитета Украины" - сказал итальянский дипломат, пишет La Repubblica.

После переговоров в Стамбуле во вторник представитель украинской делегации на переговорах с Россией Александр Чалый объяснил, что Украина добивается от Запада гарантий безопасности, как для стран НАТО.

Гаранты безопасности Украины

До этого три страны Совета Безопасности ООН заявили о готовности стать гарантом безопасности для Украины. Речь идет о Германии, Турции и Великобритании.

Постпред Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что ее страна готова "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности Украины, если Киев об этом попросит.

О поддержке Украины со стороны Турции и Германии сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Читайте также:

viber
война в Украине Италия вторжение России
Реклама
Популярное
Пленный горе-оккупант по прозвищу Чмоня стал звездой TikTokПленный горе-оккупант по прозвищу Чмоня стал звездой TikTok Гороскоп на сегодня, 31 марта 2022: Близнецам – давние враги, Стрельцам – деньгиГороскоп на сегодня, 31 марта 2022: Близнецам – давние враги, Стрельцам – деньги Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2022: Близнецам – деньги, Скорпионам – недругиГороскоп на сегодня, 2 апреля 2022: Близнецам – деньги, Скорпионам – недруги Финансовый гороскоп на неделю 4-10 апреля: Козерогам – трудности, Водолеям – везениеФинансовый гороскоп на неделю 4-10 апреля: Козерогам – трудности, Водолеям – везение "Какой русский человек не украдет что-нибудь": жена российского оккупанта уговаривала его мародерить в Украине"Какой русский человек не украдет что-нибудь": жена российского оккупанта уговаривала его мародерить в Украине

Последние новости

15:54

"Убавили аппетиты": чего теперь хочет Кремль от Украины и насколько сузились цели Путина

15:37

Доверяй, но проверяй: почему гарантии НАТО без милитаризации Украины не сработаютмнение

15:29

Италия вслед за Германией, Турцией и Великобританией готова стать гарантом безопасности Украины - МИД

15:23

ВСУ точным ударом уничтожили тяжелую огнеметную систему оккупантов БуратиноВидео

15:05

Оккупанты убили фотожурналиста Левина двумя выстрелами – Офис генпрокурораВидео

Реклама
14:55

"Вторая армия мира" торгует награбленным из Украины: что не продают - отправляют домойВидео

14:53

В ОП обнародовали ВИДЕО освобожденных вчера украинских военных

14:34

Осколок прошел через грудь ребенка, мы видели через дыру, как бьется его сердце – врач из Мариуполя

14:03

Россия получила в Украине хороший пинок, но еще не готова сдатьсямнение

13:59

СМИ нашли доказательства того, что Армения передала РФ 4 истребителя для войны в Украине

13:58

Басков выслужился перед хозяином Путиным, поведав, как Россия "очищается" в войне против Украины

13:52

Упавшая под Белгородом ракета прилетела с территории РФ: исследователи CIT исключили "украинский след"Видео

13:34

Щуцкий рассказал, что происходит на границах в зоне деятельности пограничных таможен

13:33

Война в Украине: как закрыть разбитое после обстрелов окно - 3 простых способа

13:26

"Кремль их не скрывает": военный эксперт назвал ближайшие цели РФ в войне против Украины

13:25

Блицкриг провалился: глава Луганской ВГА рассказал о запасном плане Путина

12:54

Погиб украинский фотограф Макс Левин

12:51

Ирландия принимает беженцев из Украины: как попасть в страну и куда обращаться за помощью

12:39

Приметы на 3 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

12:34

"Сами закрыли небо": Украина уже уничтожила 3 воздушные армии российских оккупантов – АрестовичВидео

Реклама
12:31

Арестович объяснил, почему оккупанты не могут взять Киев

12:28

Гороскоп на неделю 4-10 апреля: Тельцам – обман, Девам – заработок, Весам – давние секреты

12:01

Два вертолета одним выстрелом: украинские десантники впервые сбили вражеские воздушные суда с ПТРКВидео

11:54

"Путин - конченый человек": российские военные начали сходить с ума в Украине - СБУВидео

11:48

Российские агрессоры отступят на Юго-Восток и попытаются диктовать условия – Подоляк

11:37

Гороскоп для России: астролог назвала сроки, когда стране-агрессору будет дико плохо

11:33

В Днепре 14-летний подросток швырнул коктейль Молотова в бомбоубежище, в котором находились люди

11:24

"Осажденная крепость" Путина, или Почему Россию скоро ждет катастрофамнение

11:13

Украина сможет беспрепятственно экспортировать свою продукцию на западные рынки – Кубраков

10:56

Хакеры из Anonymous взломали сервер Липецкого завода, где оккупанты делают запчасти для оружия

10:52

Триггернет по полной: гороскоп для России на День победы 9 мая 2022

10:50

Война в Украине ненадолго, российская армия продержится еще два-три месяца – Юрий Касьянов

10:47

Белорус и чеченец до смерти замучили украинца в Буче - пытали прямо в его квартиреВидео

10:41

Шон Пенн попросил миллиардеров купить для Украины истребители и системы ПВО

10:36

Продолжение "сериала" Чернобаевка: ВСУ в 13-й и 14-й раз накрыли огнем вражеские позицииВидео

10:30

Гороскоп на завтра, 3 апреля 2022: Девам – везение, Стрельцам – соперники, Козерогам – зависть

10:29

Украина впервые сбила российский вертолет британским ПЗРК Starstreak: на что он способен

09:58

"Орки, прячьтесь": Эктор Хименес-Браво показал колумбийского коллегу "призрака" Киева

09:45

Взрыв нефтебазы в Белгороде: Зеленский рассказал, причастна ли УкраинаВидео

09:40

Родительская суббота Великого поста – традиции и запреты дня

Реклама
09:11

Украина не должна позволить Путину организовать новое "Дебальцево"мнение

08:52

"Аппетиты растут": Зеленский объяснил, чего хочет Путин

08:50

Благовещение 2022 – дата, традиции и запреты праздника

08:26

Оккупанты стягивают войска в Приднестровье и несут большие потери в Луганской области - Генштаб ВСУ

08:13

США договариваются с союзниками о передаче Украине танков - New York Times

07:44

Оккупанты ударили ракетами по Полтаве и Кременчугу

07:39

"Мы не торгуем территорией": Зеленский ответил, возможны ли территориальные уступки РФ ради мира

07:12

Обстрел роддома в Мариуполе: пострадавшая Марианна Вышемирская рассказала, что произошло на самом делеВидео

06:36

"Учения" закончились логично: ВСУ ликвидировали очередного высокопоставленного оккупанта

06:27

Параллельная реальность: как Россия сама загнала себя в долговую ямумнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять