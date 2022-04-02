Италия вслед за Германией, Турцией и Великобританией готова стать гарантом безопасности Украины - МИД

Странами-гарантами во время подписания мирного договора между Украиной и Россией готовы стать уже 4 страны.
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Италия готова выступить гарантом нейтралитета Украины.
"Италия работает в режиме нон-стоп, чтобы положить конец этому конфликту с помощью санкций и никогда не отказываясь от дипломатического канала. Продолжение переговоров между сторонами и гуманитарное перемирие являются приоритетами. Мы отмечаем прогресс, достигнутый в Турции после встречи между двумя делегациями. Правительство Италии готово внести свой вклад в мирный процесс и выступить гарантом нейтралитета Украины" - сказал итальянский дипломат, пишет La Repubblica.
После переговоров в Стамбуле во вторник представитель украинской делегации на переговорах с Россией Александр Чалый объяснил, что Украина добивается от Запада гарантий безопасности, как для стран НАТО.
Гаранты безопасности Украины
До этого три страны Совета Безопасности ООН заявили о готовности стать гарантом безопасности для Украины. Речь идет о Германии, Турции и Великобритании.
Постпред Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что ее страна готова "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности Украины, если Киев об этом попросит.
О поддержке Украины со стороны Турции и Германии сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.
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