Кабмин хочет ввести новый налог для автомобилистов: кого это коснется

Для украинцев хотят ввести новый налог / drive.ru

Нардепы придумали и намерены ввести новый налог для украинцев - на сей раз, он будет касаться автомобилей, заявил народный депутат Ярослав Железняк, пишут Экономические известия.

Так, по его словам, автомобилистов хотят обложить ежегодным налогом в размере около тысячи долларов.

Как отмечает Железняк, если раньше только владельцы дорогих автомашин, стоимость которых составляла более 70 000 долларов, платили ежегодный налог, то теперь Кабмин решил расширить спектр автомобилей с пометкой "роскошь", и которые будут подлежать обязательному налогообложению.

"Сейчас украинцы будут платить не за люксовые марки, а за автомобили, которые стоят больше 40 000 долларов США. Я считаю это не справедливым", - заявил нардеп.

Железняк считает, что украинский ставят перед выбором, либо платить немалый налог на авто, или продавать машину, поскольку покупая автомобиль далеко не люксовых марок, люди не рассчитывали пожизненно платить на него налог.

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"У людей возникнет вопрос, почему государство, не решив вопрос с налоговыми и таможенными дырами, хочет нас облагать дополнительными налогами", - подытожил нардеп.