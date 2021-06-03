От Google до Netflix: Рада приняла закон об НДС на цифровые услуги

В Украине ввели "налог на Google" / Reuters

В четверг, 3 июня, Верховная Рада в ходе заседания приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в части введения налога на добавленную стоимость на цифровые услуги для так называемых мировых технологических гигантов.

За принятие проекта Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отмены налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде выплаты за производство и/или распространение рекламы и усовершенствования порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам" (№ 4184) во втором чтении и в целом проголосовали 283 народных депутата.

НДС на цифровые услуги: кто заплатит

Как говорится в пояснительной записке к документу, предоставление компаниями-нерезидентами электронных услуг для физических лиц, не имеющих статуса субъекта хозяйствования, не позволяет эффективно реализовать правила налогообложения НДС.

Это приводит к потерям государственного бюджета и создает неконкурентную среду для резидентов-плательщиков. Тем самым нарушаются базовые принципы равенства и нейтральности налогообложения налогоплательщика.

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Налог на Google: к чему готовиться технологическим гигантам

В пояснительной записке также приводится аргумент, что уже достаточно много стран в мире обязали нерезидентов уплачивать налог на добавленную стоимость по продаже электронных услуг.

Речь идет о технологических гигантах - Apple, Google, Microsoft, Netflix, Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com.

"В свою очередь установление особых правил налогообложения НДС электронных услуг становится обычной практикой в иностранных государствах, например, в странах Европейского Союза, Австралии, Беларуси, Казахстане, России и других", - сказано в документе.

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Налог на Google - о чем сообщалось ранее: