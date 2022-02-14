Кадыров потребовал выполнения "Минска" для "избежания кровопролития"

Кадыров обратился к Зеленскому / Коллаж: Телеграм Кадырова, Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграме обратился к украинской власти с требованием выполнить Минские договоренности.

"Сегодня как никогда возникла необходимость выполнения Минских соглашений, под которыми стоит подпись не только президента России, но и президента Украины. Неукоснительное выполнение положений, прописанных в этом документе, - первый важнейший шаг в деле политического урегулирования нарастающего противостояния не только между нашими странами, но и в вопросе снижения общей напряжённости в глобальном смысле этого слова", - обратился Кадыров к Зеленскому.

По словам Кадырова, Зеленский "просто обязан сделать все от него зависящее" для избежания кровопролития и установления мира.

Также глава Чечни обратился и к украинцам.

"А теперь я хочу обратиться к украинцам. Дорогие мои! Я люблю Украину и её добрый народ. Из того курса истории СССР, что мне довелось прослушать в школе, я знаю, что колыбель русской государственности и православия - Киевская Русь", - пишет Кадыров, мусульманин по вероисповеданию.

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"Русские и украинцы - один славянский народ с общей историей, культурой и религией. (...) Не может быть, чтобы духовно-исторические наследники великого гетмана Богдана Хмельницкого и гениального писателя Николая Гоголя не хотели бы вечного мира с братской Россией!", - написал он у себя в телеграме.

Раньше "рвался" захватить Украину

Напомним, в конце декабря Рамзан Кадыров заявил, что Украину "нужно присоединить к России", если Зеленский будет продолжать антикремлевскую политику. Глава Чечни жаловался, что готов "решать украинскую проблему", но не получал на это разрешения.

"Присоединил бы Чечню к Украине, или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Но есть государственные договоренности, которые не позволяют принимать таких решений", – говорил он.

Читайте такжеПутин не боится Кадырова, а завидует емуБолее того, чеченский диктатор Рамзан Кадыров сам признался, что после того, как Россия оккупировала украинский Крым, предлагал Владимиру Путину "забрать и Киев".

Спустя месяц, в конце января, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сделал скандальное заявление о том, что на месте Владимира Путина "давно забрал бы Украину". Кроме того, он добавил, что "навел бы там порядок". В Кремле ответили на его заявления и подчеркнули, что основы внешней политики России формирует не он, а Путин.