Откроют, чтобы закрыть: министр ошарашил прогнозом по работе метро

Криклий допустил, что метро вновь закроют / УНИАН

Только недавно мэр Киева сообщил об открытии метро в ближайшее время назвал условия допуска пассажиров на станции метрополитена.

Как заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, после возобновления работы киевский метрополитен могут снова закрыть на карантин.

"Такое может быть. Конечно, нужно делать все необходимое, чтобы этого не допустить", – подчеркнул он.

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По словам министра, многое будет зависеть от того, насколько строго киевляне будут придерживаться санитарных норм при пользовании метрополитеном. Говоря о вероятности нового ограничения работы общественного транспорта в целом по стране, министр напомнил о том, что карантин носит адаптивный характер.

"Ситуация не будет характерной абсолютно для всех регионов. Там, где эпидемиологическая ситуация будет хуже, карантинные ограничения будут сниматься позже или делать шаг назад", – сказал чиновник.

В то же время часть полномочий в определении карантинных мер делегируется регионам.

"Мы даем общую рамку на уровне правительства, а местные органы власти могут вводить более жесткие ограничения", – пояснил он.

Метро во время карантина

Напомним, метро Киева перестало работать 18 марта из-за карантина, введенного в Украине для борьбы с китайским коронавирусом. Виталий Кличко предложил Кабмину разрешить возобновить работу подземки с 25 мая.

Позже глава Минздрава Максим Степанов заявил, что ведомство дает разрешение на открытие метро с 25 мая, если это позволят сделать эпидемиологические показатели.