"Карты не врут": нардеп сделал скандальное заявление о переименовании России

Потураев предложить переименовать Россию на картах / УНИАН

"Слуга народа" Никита Потураев сделал скандальное заявление о том, что украинцы ради исторической справедливости могут называть Россию Московией.

Об этом он сообщил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале Украина 24.

"От нас зависит, как называть Россию, как называть соседей. Французы называют Германию Алеманией, а россияне называют ее Германия, а мы почему-то Німеччина, и что? Немцы на нас обижаются за это, или может на русских или на французов?" — заявил нардеп.

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На замечание журналистки, что речь идет о якобы унижении нации, Потураев заявил:

"Какое унижение, если они только при Петре I начали называться Российская империя, а до того назывались Московское царство или Московия? Карты же не врут, документы не врут. И в украинских документах, в документах Княжества Литовского их так называли — и они не обижались".