Катастрофа МАУ: Данилов сделал резкое заявление в адрес Ирана

Катастрофа произошла в ту же ночь, когда Тегеран обстрелял американские базы в Ираке в ответ на убийство своего генерала Касема Сулеймани.
Катастрофа самолета Международных авиалиний Украины была намеренной атакой Ирана - эта трагедия остановила эскалацию конфликта Ирана и США, заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью канадскому изданию Globe and Mail.
По его мнению, Иран мог умышленно сбить украинский самолет, чтобы положить конец военной эскалации с США. Катастрофа произошла в ту же ночь, когда Тегеран обстрелял американские базы в Ираке в ответ на убийство своего генерала Касема Сулеймани.
"Иран не позволяет никому изучать эту трагедию, и они задерживают или замедляют любые расследования. Тот факт, что они сами проводят расследование, - достаточно удивляет, вежливо говоря", - отметил Данилов.
Он также не верит, что катастрофа была случайной.
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"Это было намеренно. Это была сознательная атака", - подчеркнул он.
При этом издание отмечает, что власти Канады не поддерживают позицию Украины, хотя и недовольна версией Ирана о человеческом факторе.
Катастрофа самолета МАУ в Иране – о чем ранее сообщал Главред:
- 8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, который выполнял рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
- Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.
- Позднее Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации.
- 10 февраля СМИ сообщили о том, что разведка Канады получила в свое распоряжение аудиозапись, на которой человек с голосом похожим на главу МИД Ирана Джавада Зарифа раскрывает возможные причины крушения самолета МАУ. Согласно сообщению, министр допустил, что самолет мог быть сбит преднамеренно.
- В МИД Ирана заявили, что обнародованная канадскими журналистами информация об аудиозаписи с голосом человека, похожего на голос Джавада Зарифа, не соответствует действительности.