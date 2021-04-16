Катастрофа МАУ: Данилов сделал резкое заявление в адрес Ирана

Данилов высказался о катастрофе самолета МАУ / УНИАН

Катастрофа самолета Международных авиалиний Украины была намеренной атакой Ирана - эта трагедия остановила эскалацию конфликта Ирана и США, заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью канадскому изданию Globe and Mail.

По его мнению, Иран мог умышленно сбить украинский самолет, чтобы положить конец военной эскалации с США. Катастрофа произошла в ту же ночь, когда Тегеран обстрелял американские базы в Ираке в ответ на убийство своего генерала Касема Сулеймани.

"Иран не позволяет никому изучать эту трагедию, и они задерживают или замедляют любые расследования. Тот факт, что они сами проводят расследование, - достаточно удивляет, вежливо говоря", - отметил Данилов.

Он также не верит, что катастрофа была случайной.

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"Это было намеренно. Это была сознательная атака", - подчеркнул он.

При этом издание отмечает, что власти Канады не поддерживают позицию Украины, хотя и недовольна версией Ирана о человеческом факторе.

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