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Катастрофа МАУ: в МИД Украины резко отреагировали на действия Ирана

7 апреля 2021, 19:29
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В Министерстве иностранных дел сделали громкое заявление о том, что Иран до сих пор не предоставил никаких данных насчёт 10 человек, причастных к аварии.

Катастрофа МАУ
В МИД Украины отреагировали на действия Ирана / Reuters

Власти Ирана до сих пор не предоставили никаких данных насчет 10 человек, которых обвиняют в сбивании самолета МАУ возле Тегерана, поэтому пока неизвестно, действительно ли эти люди имеют отношение к авиакатастрофе, заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"К большому сожалению, мы уже неоднократно слышим определенные информационные сливы в СМИ Ирана, которые впоследствии не подтверждаются. Мы неоднократно призывали иранскую сторону к большей прозрачности как в направлении технического расследования, так и в направлении уголовно-правового преследования лиц, причастных к сбиванию Боинга. К большому сожалению, из тех 10 человек, которым якобы предъявлено обвинение, украинская сторона не знает ни одного конкретного имени. Иранская сторона до сих пор не передала нам ничего из этих деталей, соответственно, мы не можем знать, это те лица, которые имеют отношение к катастрофе, или нет", - заявил он.

Катастрофа самолета МАУ в Иране – о чем ранее сообщал Главред:

  • 8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, который выполнял рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
  • Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.
  • Позднее Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации.
  • 10 февраля СМИ сообщили о том, что разведка Канады получила в свое распоряжение аудиозапись, на которой человек с голосом похожим на главу МИД Ирана Джавада Зарифа раскрывает возможные причины крушения самолета МАУ. Согласно сообщению, министр допустил, что самолет мог быть сбит преднамеренно.
  • В МИД Ирана заявили, что обнародованная канадскими журналистами информация об аудиозаписи с голосом человека, похожего на голос Джавада Зарифа, не соответствует действительности.
авиакатастрофа МАУ новости Украины
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