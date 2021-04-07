Катастрофа МАУ: в МИД Украины резко отреагировали на действия Ирана

В МИД Украины отреагировали на действия Ирана / Reuters

Власти Ирана до сих пор не предоставили никаких данных насчет 10 человек, которых обвиняют в сбивании самолета МАУ возле Тегерана, поэтому пока неизвестно, действительно ли эти люди имеют отношение к авиакатастрофе, заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"К большому сожалению, мы уже неоднократно слышим определенные информационные сливы в СМИ Ирана, которые впоследствии не подтверждаются. Мы неоднократно призывали иранскую сторону к большей прозрачности как в направлении технического расследования, так и в направлении уголовно-правового преследования лиц, причастных к сбиванию Боинга. К большому сожалению, из тех 10 человек, которым якобы предъявлено обвинение, украинская сторона не знает ни одного конкретного имени. Иранская сторона до сих пор не передала нам ничего из этих деталей, соответственно, мы не можем знать, это те лица, которые имеют отношение к катастрофе, или нет", - заявил он.

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