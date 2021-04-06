В МИД ответили на заявление Ирана по обвинению чиновников в катастрофе МАУ

В Украине отреагировали на обвинение Ирана 10 лиц в авиакатастрофе МАУ.
Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что Украина официально не может подтвердить информацию о том, что Иран предъявил обвинение 10 должностным лицам в крушении украинского самолета МАУ в 2020 году.
"Официально нам об этом ничего неизвестно", - сказал Евгений Енин, передают Українські новини.
Замминистра напомнил, что ранее со стороны Ирана неоднократно появлялись "информационные вбросы, которые впоследствии не находили подтверждения".
Отметим, 6 апреля появилась информация, что в Иране предъявлении обвинения 10 лицам по результатам расследования обстоятельств авиакатастрофы украинского самолета.
Однако о подробностях и фигурантах не сообщалось.
Кроме того, 20 февраля в Иране заявили о завершении расследования катастрофы МАУ. Как рассказали в военной прокуратуре Ирана, идет подготовка обвинительного акта, и дело в ближайшее время намерены передать в суд.
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Катастрофа самолета МАУ в Иране – о чем ранее сообщал Главред:
- 8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, который выполнял рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
- Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.
- Позднее Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации.
- 10 февраля СМИ сообщили о том, что разведка Канады получила в свое распоряжение аудиозапись, на которой человек с голосом похожим на главу МИД Ирана Джавада Зарифа раскрывает возможные причины крушения самолета МАУ. Согласно сообщению, министр допустил, что самолет мог быть сбит преднамеренно.
- В МИД Ирана заявили, что обнародованная канадскими журналистами информация об аудиозаписи с голосом человека, похожего на голос Джавада Зарифа, не соответствует действительности.