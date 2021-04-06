В МИД ответили на заявление Ирана по обвинению чиновников в катастрофе МАУ

Катастрофа МАУ в Иране / Reuters

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что Украина официально не может подтвердить информацию о том, что Иран предъявил обвинение 10 должностным лицам в крушении украинского самолета МАУ в 2020 году.

"Официально нам об этом ничего неизвестно", - сказал Евгений Енин, передают Українські новини.

Замминистра напомнил, что ранее со стороны Ирана неоднократно появлялись "информационные вбросы, которые впоследствии не находили подтверждения".

Отметим, 6 апреля появилась информация, что в Иране предъявлении обвинения 10 лицам по результатам расследования обстоятельств авиакатастрофы украинского самолета.

Однако о подробностях и фигурантах не сообщалось.

Кроме того, 20 февраля в Иране заявили о завершении расследования катастрофы МАУ. Как рассказали в военной прокуратуре Ирана, идет подготовка обвинительного акта, и дело в ближайшее время намерены передать в суд.

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