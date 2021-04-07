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В Иране чиновникам выдвинули обвинения по делу о сбитом украинском Боинге

7 апреля 2021, 03:35
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Главный военный прокурор Тегерана Голамаббас Торки на данный момент отказывается озвучивать для общественности имена и фамилии всех фигурантов дела.

Черный ящик, Боинг, МАУ, Иран
Черный ящик потерпевшего катастрофу Боинга / Reuters

В Иране десяти чиновникам выдвинули обвинения в уголовном деле о сбитии Боинга украинской авиакомпании МАУ под Тегераном в январе минувшего года. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на иранских прокуроров.

Также сообщается, что главный военный прокурор Тегерана Голамаббас Торки (Gholamabbas Torki) не став озвучивать для общественности имен фигурантов дела.

К слову, сообщение об обвинениях появилось сразу после того, как официальный Тегеран начал непрямые переговоры со странами Запада по поводу собственной ядерной программы.

Читайте такжеКатастрофа самолета МАУ: в МИД Украины возмущены действиями Ирана

Катастрофа МАУ в Иране – о чем сообщалось ранее:

  • 8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, который выполнял рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
  • Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.
  • Позднее Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации.
  • 10 февраля СМИ сообщили о том, что разведка Канады получила в свое распоряжение аудиозапись, на которой человек с голосом похожим на главу МИД Ирана Джавада Зарифа раскрывает возможные причины крушения самолета МАУ. Согласно сообщению, министр допустил, что самолет мог быть сбит преднамеренно.
МАУ сбитый Боинг новости Ирана
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