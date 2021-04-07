В Иране чиновникам выдвинули обвинения по делу о сбитом украинском Боинге

Черный ящик потерпевшего катастрофу Боинга / Reuters

В Иране десяти чиновникам выдвинули обвинения в уголовном деле о сбитии Боинга украинской авиакомпании МАУ под Тегераном в январе минувшего года. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на иранских прокуроров.

Также сообщается, что главный военный прокурор Тегерана Голамаббас Торки (Gholamabbas Torki) не став озвучивать для общественности имен фигурантов дела.

К слову, сообщение об обвинениях появилось сразу после того, как официальный Тегеран начал непрямые переговоры со странами Запада по поводу собственной ядерной программы.

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