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Кислица спросил постпреда РФ при ООН, не видятся ли ему глаза убитых украинских женщин и детей

18 марта 2022, 08:14

Российский дипломат затянул "старую песню".

Сергей Кислица
Сергей Кислица / Фото: facebook/Sergiy Kyslytsya

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза обратился к российскому коллеге по поводу убитых войсками РФ украинских женщин и детей.

Клислица поинтересовался у Василия Небензи, не являются ли перед ним образы и глаза детей, женщин и стариков, убитых российскими военными, пишет CNN.

"Если да, мы можем обсудить, как спонсировать решение помочь вам справиться с травматическим стрессом, вызванным преступлением. Но теперь проявите порядочность и прекратите вопиющие манипуляции с Советом Безопасности. Это непристойно", - высказался представитель Украины.

Постпред РФ на это ничего не ответил во время заседания Совбеза.

Читайте такжеСуд ООН обязал РФ остановить войну против Украины: Зеленский предупредил Москву об изоляцииВпрочем, уже после встречи в общении с журналистами Небензя заявил, что не дискутировал с Кислицей. При этом снова повторил тезы Кремля о якобы убитых ВСУ детях в оккупированном Россией украинском Донецке.

Как сообщал Главред, военный эксперт в области авиации и технологий Джастин Бронк назвал три возможных сценария, которые остались у Кремля в Украине.

По его словам, российские оккупанты сейчас находятся в "опасном положении". Вероятно, оно ухудшится еще больше в ближайшие недели без серьезной паузы в боевых действиях, а это означает, что жизненно важно, чтобы украинцы продолжали упорно сражаться.

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ООН Василий Небензя Сергей Кислица война России и Украины
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