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Комплексная подготовка к зиме: Зеленский рассказал важные детали со Ставки

Ангелина Подвысоцкая
15 октября 2024, 17:24
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На заседании Ставки обсуждали энергетические вопросы и подготовку страны к зиме.
Зеленский, энергетика
Зеленский провел Ставку по вопросам подготовки к зиме / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел важное заседание Ставки, на котором обсуждали энергетические вопросы и подготовку к зиме. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Зеленский заверил, что объекты энергетической инфраструктуры будет активно защищать даже авиация.

"Энергетическая ставка. Комплексная подготовка к зиме. Доклады всех, кто задействован в процессе: Нафтогаза, Укрэнерго, министерств энергетики, внутренних дел, развития общин и территорий, Воздушных сил, областных военных администраций. Все уровни защиты энергетической инфраструктуры: инженерный, средствами РЭБ и силами ПВО. Активное участие будет принимать наша авиация. Также приняли решение об усилении ПВО в приграничных и прифронтовых регионах", - заявил Зеленский.

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Отмечается, что МВД Украины уже представило планы мероприятий реагирования на обстрелы и оперативного восстановления повреждений. К тому же продолжается работа по созданию рассредоточенной сети когенерационных установок.

Отключение света зимой - последние новости

Напомним, эксперт Александр Харченко описал плачевный сценарий на зиму. Если из-за вражеских атак зимой будет отключена любая АЭС, то украинцы будут со светом только 4 часа в сутки. При худшем сценарии, в течение двух дней свет могут включать только на 2 часа.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Впоследствии в Минэнерго опровергли заявление ООН о том, что зимой отключение света может длиться до 18 часов в сутки. Герман Галущенко заверил, что Украина способна пройти зиму 2024-2025 годов без отключений электроэнергии, если россиянам не удастся уничтожить объекты энергетической инфраструктуры. В то же время министр подчеркнул, что локальные отключения возможны из-за аварийных ремонтов, но они не будут регулярными.

В то же время эксперт Юрий Корольчук уверяет, что Украина не готова к морозной зиме. По его данным энергосистема готова лишь к зиме, когда средняя температура воздуха не будет опускаться ниже 3-5 градусов мороза ночью.

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