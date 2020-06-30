Одиозный Кива пожаловался генпрокурору на Азов

Кива написал жалобу в Офис генпрокурора на Азов / УНИАН

Скандальный нардеп Кива, которого ранее боец Азова вызвал на поединок, пожаловался на полк в Офис генпрокурора. По словам нардепа, бойцы в 2014 году занимались разворовыванием и уничтожением оросительных систем в Донецкой области.

Об этом говорится в соответствующем запросе народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы на имя генпрокурора Ирины Венедиктовой.

"В 2014 году во время проведения АТО на востоке Украины имели место противоправные действия представителей полка "Азов", который дислоцировался в Мариуполе. Речь идёт о системном уничтожении и разворовывании оросительной системы на территории Донецкой области представителями этого полка. Используя технику, они осуществляли демонтаж элементов системы – выкапывали чугунные трубы для дальнейшего сбыта на металлолом", - говорится в документе.

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Илья Кива подчеркнул, что ранее обращал внимание на правонарушения представителей этого полка и даже противодействовал им.

"Будучи в то время командиром батальона "Полтавщина" (дислокация в то время пгт Володарское), я неоднократно пресекал попытки разворовывания и иную преступную деятельность представителей полка "Азов", задерживал их и доставлял в местный отдел полиции, однако им удавалось избежать ответственности", – отметил нардеп.

Он также обратил внимание, что данное депутатское обращение следует считать сообщением о совершении уголовного правонарушения в порядке ст.214 КПК Украины.

"Вышеуказанные действия руководства и представителей "Азова" были противоправными и нанесли значительный ущерб госимуществу", – говорится в документе.

Как ранее писал Главред, в Ровенской области произошли столкновения между патриотами и "титушками" нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Также Кива предложил объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в честь Джорджа Флойда, афроамериканца, убитого полицейскими в США.