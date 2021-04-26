Кравчук назвал фальшивыми заявления Путина о поддержке русскоязычных

Леонид Кравчук назвал фальшивими заявления Путина о русскоязычных / УНИАН

Слова главы Кремля Владимира Путина, что Россия беспокоится о русскоязычных – фальшивые, заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

"15 тысяч людей уже убиты со стороны Украины на Донбассе. Я не знаю, сколько людей погибло с той стороны. И 1,6 миллиона людей стали переселенцами, потому что их жизнь была поставлена под угрозу. Разрушенные дома, разрушенная инфраструктура, они ушли, и сегодня живут в других регионах Украины, и не только Украины, не имея всех условий для жизни и труда. И хочу сказать, что среди этих людей, все – русскоговорящие, и больше половины – этнические россияне. Поэтому разглагольствования российской власти, в том числе и господина Путина, что они беспокоятся о русскоязычных людях, что они продвигают так называемый "русский мир" – это глубокая фальшь", – сказал Кравчук в эфире телеканала Дом.

Он считает, что "надо прекратить это вранье и начать трудный путь к миру".

Кравчук также прокомментировал предложение российской стороны о переговорах по Донбассу в Москве, куда приглашали президента Украины Владимира Зеленского.

"Ехать сегодня туда Зеленскому, в период войны с Россией… Это что, на поклон ехать к Путину? Тот, кто это предлагал, наверное, не очень соображает, что происходит сегодня на Донбассе, в Крыму, что происходит в Украине. Он живет какими-то идеями из сказочного мира. Давайте прекратим войну – все. Все остальное начнем решать очень продуктивно и по закону", – объяснил Кравчук.

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