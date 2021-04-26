Кравчук назвал фальшивыми заявления Путина о поддержке русскоязычных

Слова Путина, что он беспокоится о русскоязычных людях, – это глубокая фальшь, убежден первый президент Украины.
Слова главы Кремля Владимира Путина, что Россия беспокоится о русскоязычных – фальшивые, заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук.
"15 тысяч людей уже убиты со стороны Украины на Донбассе. Я не знаю, сколько людей погибло с той стороны. И 1,6 миллиона людей стали переселенцами, потому что их жизнь была поставлена под угрозу. Разрушенные дома, разрушенная инфраструктура, они ушли, и сегодня живут в других регионах Украины, и не только Украины, не имея всех условий для жизни и труда. И хочу сказать, что среди этих людей, все – русскоговорящие, и больше половины – этнические россияне. Поэтому разглагольствования российской власти, в том числе и господина Путина, что они беспокоятся о русскоязычных людях, что они продвигают так называемый "русский мир" – это глубокая фальшь", – сказал Кравчук в эфире телеканала Дом.
Он считает, что "надо прекратить это вранье и начать трудный путь к миру".
Кравчук также прокомментировал предложение российской стороны о переговорах по Донбассу в Москве, куда приглашали президента Украины Владимира Зеленского.
"Ехать сегодня туда Зеленскому, в период войны с Россией… Это что, на поклон ехать к Путину? Тот, кто это предлагал, наверное, не очень соображает, что происходит сегодня на Донбассе, в Крыму, что происходит в Украине. Он живет какими-то идеями из сказочного мира. Давайте прекратим войну – все. Все остальное начнем решать очень продуктивно и по закону", – объяснил Кравчук.
Переговоры по Донбассу – о чем сообщалось ранее:
- 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.
- 22 апреля российский президент Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".
- 23 апреля замглавы АП РФ Дмитрий Козак предложил провести переговоры на Донбассе при участии Украины, России, Франции, Германии, а также "ДНР" и "ЛНР".
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что представители боевиков "ДНР" и "ЛНР" отстаивают позицию российской стороны, поэтому их участие в переговорном процессе не будет конструктивным. Инициативу Козака, по мнению Подоляка, можно рассмотреть в рамках ТКГ по Донбассу.