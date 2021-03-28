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Кравчук подверг критике КСУ и раскрыл суть решения Зеленского

28 марта 2021, 16:36
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Президент Зеленский имел право уволить главу КСУ Александра Тупицкого, считает Леонид Кравчук.

Леонид Кравчук
Тупицкого и КСУ поддерживают политические силы, которые мешают Украине бороться с коррупцией - Кравчук / УНИАН

Если бы Александр Тупицкий был назначен главой Конституционного суда в результате выборов, то его увольнение означало бы нарушение закона. Однако судья был назначен указом президента Виктора Януковича, и президент Владимир Зеленский имел абсолютное право издать другой указ по отмене данного решения. Отставку Тупицкого не поддерживают только те, кто мешает государству осуществлять борьбу с коррупцией, сказал первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, к Зеленскому возникли бы вопросы в том случае, если бы Тупицкий был кем-то избран на должность главы Конституционного суда Украины. Так как судья был назначен одним президентом, то другие президент имеет право отменить такой указ.

"Если бы господин Тупицкий был назначен в Конституционный суд какой-нибудь избирательной комиссией, избран в каком-либо округе или области, и президент указом его уволил, то это было бы нарушение. Тупицкий был назначен президентом Януковичем. Тогда ведь не было вопроса, почему он назначен президентом. А когда указ отменил президент, это абсолютно нормально, это даже в Конституции предусмотрено", - объяснил Кравчук.Читайте такжеЗеленский объяснил, почему отменил указы Януковича о назначении судей КСУ

Кроме того, глава украинской делегации в ТКГ считает, что отставку Тупицкого не поддерживают политические силы, которые мешают украинскому государству реализовывать курс по борьбе с коррупцией и строительству цивилизованной державы.

"Когда президент Зеленский отменил указ Януковича, почему-то сразу вопрос встал в повестке дня других политических сил. Это те силы, которые хотят сохранить КСУ, которые мешают сегодня, я отвечаю за свои слова, Украине бороться против коррупции, мешают Украине проводить реформы и строить новое демократическое государство", - подчеркнул Леонид Кравчук.

Ситуация с КСУ и увольнение Тупицкого

Владимир Зеленский КСУ Леонид Кравчук новости Украины Александр Тупицкий
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