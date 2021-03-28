Кравчук подверг критике КСУ и раскрыл суть решения Зеленского

Президент Зеленский имел право уволить главу КСУ Александра Тупицкого, считает Леонид Кравчук.
Если бы Александр Тупицкий был назначен главой Конституционного суда в результате выборов, то его увольнение означало бы нарушение закона. Однако судья был назначен указом президента Виктора Януковича, и президент Владимир Зеленский имел абсолютное право издать другой указ по отмене данного решения. Отставку Тупицкого не поддерживают только те, кто мешает государству осуществлять борьбу с коррупцией, сказал первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, к Зеленскому возникли бы вопросы в том случае, если бы Тупицкий был кем-то избран на должность главы Конституционного суда Украины. Так как судья был назначен одним президентом, то другие президент имеет право отменить такой указ.
"Если бы господин Тупицкий был назначен в Конституционный суд какой-нибудь избирательной комиссией, избран в каком-либо округе или области, и президент указом его уволил, то это было бы нарушение. Тупицкий был назначен президентом Януковичем. Тогда ведь не было вопроса, почему он назначен президентом. А когда указ отменил президент, это абсолютно нормально, это даже в Конституции предусмотрено", - объяснил Кравчук.Читайте такжеЗеленский объяснил, почему отменил указы Януковича о назначении судей КСУ
Кроме того, глава украинской делегации в ТКГ считает, что отставку Тупицкого не поддерживают политические силы, которые мешают украинскому государству реализовывать курс по борьбе с коррупцией и строительству цивилизованной державы.
"Когда президент Зеленский отменил указ Януковича, почему-то сразу вопрос встал в повестке дня других политических сил. Это те силы, которые хотят сохранить КСУ, которые мешают сегодня, я отвечаю за свои слова, Украине бороться против коррупции, мешают Украине проводить реформы и строить новое демократическое государство", - подчеркнул Леонид Кравчук.
Ситуация с КСУ и увольнение Тупицкого
- Конституционный суд Украины 27 октября прошлого года вынес решение о неконституционности статьи Уголовного кодекса, предусматривающей уголовную ответственность за внесение государственными служащими неправдивой информации в свои электронные декларации. КСУ фактически заблокировал систему декларирования для политиков и чиновников.
- Представитель президента в КСУ Федор Вениславский утверждал, что решение инстанции может отразиться на безвизовом режиме Украины с Евросоюзом, а также на европейской интеграции государства.
- В ЕС заявили, что допускают приостановку безвизового режима с Украиной в связи с решением КСУ и призвали Киев создать комиссию по внесению изменений в Конституцию.
- 4 декабря Верховная Рада проголосовала за восстановление уголовной ответственности за ложь в электронных декларациях. Однако вместо тюремного заключения санкция закона предусматривает ответственность в виде штрафов и ограничения свободы сроком до 2 лет.
- Президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО 29 декабря своим указом отстранил главу КСУ Тупицкого от исполнения полномочий на 2 месяца.
- 27 марта 2021 года Зеленский издал указ об отмене указа президента Януковича от 13 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого главой КСУ.