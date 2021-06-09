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Кулеба поведал, при каком условии Путин "быстро уберется с Донбасса"

9 июня 2021, 21:04
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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал Германию действовать решительно в нормандском формате.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба поведал, когда РФ уберется с Донбасса / УНИАН

Если Германия в нормандском формате будет действовать как с Беларусью, то Россия быстро уберется из Донбасса. После этого можно начать работать над освобождением Крыма, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров со своим немецким коллегой Хайком Маасом.

"Если (Германия - ред.) в нормандском формате будете действовать так же четко, принципиально и действенно, как с авиакомпаниями (Беларуси - ред.), то Россия быстро уберется из Донбасса, мы восстановим территориальную целостность, начнем восстанавливать экономику на этих территориях, и война в Украине прекратится", - сказал Кулеба.

По его словам, после этого начнется работа по освобождению Крыма от российской оккупации.

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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американской делегацией ранее призывал США и Евросоюз остановить достройку Северного потока-2. Гарант акцентировал внимание на том, что данный проект несет угрозу безопасности украинского государства.

Глава МВД Арсен Аваков считает, что после запуска СП-2 украинской газотранспортной системе грозит опасность со стороны России. По данным разведки, существует вероятность провокаций и терактов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил сценария, при котором у газопровода Северный поток-2 возникнут проблемы на этапе сертификации и страхования трубы.

Российский депутат Вячеслав Никонов предположил, что США попробуют остановить запуск Северного потока-2 в том случае, если на осенних парламентских выборах в Германии победу одержит Партия зеленых.

новости Германии военная агрессия РФ Дмитрий Кулеба новости Украины
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