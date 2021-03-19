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Кулеба рассказал, как РФ пытается помешать процессу возвращения Крыма

19 марта 2021, 08:20
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В 2014 году была допущена серьезная ошибка по Крыму, однако теперь она будет исправлена, сказал Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба
Запад поддерживает Крымскую платформу, а Россия пытается подорвать доверие к новой переговорной площадке - Кулеба / УНИАН

После начала агрессии РФ в отношении Украины появился переговорный формат по Донбассу, однако на международном уровне так и не была создана площадка, связанная с вопросами Крыма. Теперь эта ошибка будет исправлена. Крымская платформа получила поддержку на международном уровне, тогда как Россия уже начала противодействие процессам, направленным на освобождение полуострова, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы Право на владу.

По словам дипломата, создание переговорной площадки Крымская платформа исправит ошибку, допущенную в 2014 году, когда не было создано механизмов по деоккупации Крыма. В рамках платформы Украина и международное сообщество намерены обсуждать вопросы освобождения аннексированного полуострова.

Кроме того, как полагает Кулеба, в вопросах ситуации с Крымом уже начинают прослеживаться две ключевые тенденции – Запад поддерживает Крымскую платформу, а Россия запустила противодействие механизмам деоккупации автономной республики. В частности, Москва пытается подорвать доверие к новой площадке и заблокировать участие других государств в переговорном процессе.Читайте такжеВ МИД РФ разразились обвинениями в адрес Украины из-за планов по Крыму

"А с другой стороны нарастают эмоции, иногда даже истеричны, в Москве, где развернута уже машина по противодействию Крымской платформе. Перед ней стоит две задачи. Первое - это дискредитировать саму идею Крымской платформы. Второе - предотвратить участие представителей других стран в инаугурационном саммите Крымской платформы. Над этим Россия уже работает", - подчеркнул глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Возвращение Крыма в Украину

новости России МИД Украины Дмитрий Кулеба новости Украины новости Крыма Крымская платформа
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