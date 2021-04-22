Кулеба сделал заявление о реакции Кремля по встрече Зеленского и Путина

В Москве проигнорировали предложение Зеленского по встрече с Путиным на Донбассе.
В Кремле не ответили Киеву на инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении переговоров в зоне конфликта на Донбассе с российским главой государства Владимиром Путиным. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
"Украина не получила ответа из Кремля на инициативу президента Владимира Зеленского, предложившего своему российскому коллеге Владимиру Путину провести переговоры в зоне конфликта на Донбассе", - сообщает Reuters со ссылкой на заявление Кулебы.
Переговоры Зеленского и Путина
- В Офисе президента Украины 9 апреля заявили о том, что после резкого обострения военных действий на Донбассе администрация главы государства пыталась организовать переговоры Зеленского и российским президентом Путиным. Однако хозяин Кремля на дискуссию не согласился.
- По итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном глава украинского государства Владимир Зеленский рассказал о том, что он планировал провести переговоры и с Владимиром Путиным. Глава РФ снова отказался от диалога.
- 20 апреля Зеленский выступил с видеообращением, в ходе которого обратился к Путину на русском языке и предложил ему провести переговоры в зоне военного конфликта на Донбассе.
- 21 апреля советник президента Украины Михаил Подоляк сказал о том, что Путин фактически избегает переговоров в рамках нормандского формата, поэтому Зеленский предложил встречу на Донбассе. По его словам, если российской стороне хватит решительности, то дискуссия лидеров Украины и России может стать началом движения к миру.
Автор: Андрей Ганжа