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Кулеба сделал заявление о реакции Кремля по встрече Зеленского и Путина

22 апреля 2021, 09:19
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В Москве проигнорировали предложение Зеленского по встрече с Путиным на Донбассе.

Дмитрий Кулеба
В Кремле не ответили на инициативу Зеленского о встрече с Путиным на Донбассе - Кулеба / УНИАН

В Кремле не ответили Киеву на инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении переговоров в зоне конфликта на Донбассе с российским главой государства Владимиром Путиным. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Украина не получила ответа из Кремля на инициативу президента Владимира Зеленского, предложившего своему российскому коллеге Владимиру Путину провести переговоры в зоне конфликта на Донбассе", - сообщает Reuters со ссылкой на заявление Кулебы.

Переговоры Зеленского и Путина

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