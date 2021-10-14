Лавров назвал причину нежелания РФ вести переговоры в "нормандском формате"

В РФ считают, что Украина, Франция и Германия не выполняют обещания / УНИАН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для восстановления контактов "нормандской четверки" Россия сначала хочет выполнения предыдущих решений "нормандского формата".

Глава российского МИД выразил удивление тому, что "западные коллеги" настаивают на встрече, пишет "Интерфакс".

"Меня, конечно, немножко удивило, что с такой напористостью наши западные коллеги продвигают возобновление "нормандского формата", не обеспечивая со своей стороны предыдущих решений", — сказал Лавров журналистам в Минске.

Он напомнил, что в ходе телефонного разговора лидеров России, Германии и Франции "нашим президентом было подчеркнуто, что прежде, чем собираться на новый саммит, нужно добиться выполнения предыдущего, который состоялся в декабре 2019 года в Париже".

Читайте также"Стороны согласились": в Париже анонсировали министерскую встречу в нормандском формате"Он привел конкретные факты, которые убедительно показывают, что Киев не выполнил ничего из того, там обязался сделать", — сказал Лавров.

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Он также обратил внимание на совместное заявление, принятое по итогам состоявшегося в Киеве саммита ЕС-Украина, в котором "Россия прямо названа агрессором и в очень грубых безапелляционных тонах от нас требуют выполнения минских договоренностей, потому что, как там заявлено, мы являемся стороной этого документа".

Переговоры Нормандской четверки

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября поговорил по видеосвязи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры стран нормандской четверки договорились об актуализации переговоров по Донбассу на высоком уровне и начале дискуссии относительно организации саммита лидеров нормандского формата.

После этого прошел разговор Меркель и Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский глава государства обвинил Украину в, дескать, невыполнении всех договоренностей по Донбассу, которые были достигнуты в рамках нормандских саммитов. В Кремле согласились на активизацию переговоров в нормандском формате и обсуждение условий проведения встречи нормандской четверки.