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Лукашенко впервые раскрыл правду о том, есть ли у него конфликт с Путиным

6 августа 2020, 18:54

Лукашенко и Путин порой в разговорах используют нецензурную лексику.

Лукашенко
Лукашенко считает Путина своим другом и братом / Скриншот В гостях у Дмитрия Гордона

Отношения президента Беларуси Александра Лукашенко с российским главой государства Владимиром Путиным являются непростыми, однако белорусский гарант считает Путина своим другом и старшим братом. Впрочем, лидеры двух стран могут использовать нецензурную лексику в адрес друг друга в определенные моменты.

Об этом глава Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

На вопрос Гордона о том, есть ли конфликт между Лукашенко и Путиным, президент Беларуси заявил, что определенное напряжение существует.

"Да, у нас есть определенное напряжение, потому что мы оба сильные личности. Извините за нескромность", - сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, он считает Путина старшим братом. Однако старший, в первую очередь, должен помогать младшему и оказывать всяческую поддержку. У Путина другой менталитет – он вырос в городе, а не деревне.Читайте такжеПутин в августе предпримет попытку аннексии Беларуси: СМИ объяснили причину

"Я считаю Владимира Владимировича свои старшим братом, искренне считаю. Но не в том плане, что "ты – старший, а мы тут никакие младшие", нет. Ты действительно и по возрасту и по весу старший брат…старший брат всегда должен младшего поддерживать. Я часто Путину говорю: "Старший брат помочь должен, подсказать, не подножку подставить, а поддержать". Я его таковым и считаю и старался выстраивать отношения. Он несколько другой", - говорит белорусский президент.

Также он выразил надежду, что несмотря на ряд проблемных ситуаций политик и в дальнейшем сможет считать российского президента своим другом.

"Мы очень хорошие друзья, несмотря на эти перипетии, я надеюсь, что мы остаемся друзьями в том плане, что я ему могу сказать все, что считаю нужным – он мне тоже может сказать. Даже по-мужски можем матюкнуться друг на друга", - подчеркнул Александр Лукашенко.Читайте такжеРепрессии, бегство элит и ссора с РФ: чем могут закончится выборы в Беларуси

Кроме того, Лукашенко заверил, что Путин не будет президентом России до 2036 года и гораздо раньше найдет способ передать власть своему преемнику.

Напомним, 29 июля в Беларуси были задержаны 33 боевика частной военной компании Вагнер. В данный момент они арестованы – наемников обвиняют в попытках организации кампании по дестабилизации политической ситуации в стране накануне выборов.

После задержания российских боевиков ЧВК Вагнер в Беларуси Александр Лукашенко выступил с жестким заявлением в адрес России. По его словам, никто никаких разрешений для пребывания боевиков на территории Беларуси не давал.

новости Беларуси Александр Лукашенко Владимир Путин Дмитрий Гордон
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