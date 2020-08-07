Лукашенко объяснил, почему назвал Путина последним диктатором Европы

Лукашенко больше не считает себя последним диктатором Европы / УНИАН

Президента Беларуси Александра Лукашенко называли "последним диктатором Европы" достаточно давно. Теперь Запад понимает, что его система управления государством не столь агрессивная, поэтому лавры Лукашенко перешли к Путину.

Об этом глава Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, прозвище "последний диктатор Европы", которым его нарекла экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт, больше не актуально. Если тогда его манера управления государством не устраивала Запад, то сейчас ситуация изменилась.Читайте такжеПутин и Лукашенко обсудили задержание в Беларуси боевиков РФ: детали разговора

"Сейчас они поняли, что, наверное, какое-то рациональное зерно в политике Лукашенко есть, и тот порядок и стабильность, которые существуют в Беларуси, – это не совсем плохо. После всяких желтых, зеленых, розовых жилетов…которые бомбят сейчас", - сказал Лукашенко.

Теперь он в разговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным шутит, что данное прозвище с точки зрения Запада больше подходит именно ему, а не главе Беларуси.

"В шутку, когда я с Владимиром Владимировичем встречаюсь, ему говорю: "Слушай, Володя, я уже не последний диктатор Европы". – "Неужели ты думаешь, что это я?" Я ничего не сказал", - подчеркивает Лукашенко.Читайте такжеВ США жестко раскритиковали Беларусь из-за выборов: Лукашенко предъявили ряд требований

Ранее Лукашенко подтвердил, что его отношения с Путиным напряженные, однако назвал президента России своим другом и старшим братом, с которым он может в разговоре использовать нецензурную лексику.