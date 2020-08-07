Лукашенко объяснил, почему назвал Путина последним диктатором Европы

Лукашенко не считает, что сейчас это прозвище подходит именно ему.
Президента Беларуси Александра Лукашенко называли "последним диктатором Европы" достаточно давно. Теперь Запад понимает, что его система управления государством не столь агрессивная, поэтому лавры Лукашенко перешли к Путину.
Об этом глава Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
По его словам, прозвище "последний диктатор Европы", которым его нарекла экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт, больше не актуально. Если тогда его манера управления государством не устраивала Запад, то сейчас ситуация изменилась.Читайте такжеПутин и Лукашенко обсудили задержание в Беларуси боевиков РФ: детали разговора
"Сейчас они поняли, что, наверное, какое-то рациональное зерно в политике Лукашенко есть, и тот порядок и стабильность, которые существуют в Беларуси, – это не совсем плохо. После всяких желтых, зеленых, розовых жилетов…которые бомбят сейчас", - сказал Лукашенко.
Теперь он в разговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным шутит, что данное прозвище с точки зрения Запада больше подходит именно ему, а не главе Беларуси.
"В шутку, когда я с Владимиром Владимировичем встречаюсь, ему говорю: "Слушай, Володя, я уже не последний диктатор Европы". – "Неужели ты думаешь, что это я?" Я ничего не сказал", - подчеркивает Лукашенко.Читайте такжеВ США жестко раскритиковали Беларусь из-за выборов: Лукашенко предъявили ряд требований
Ранее Лукашенко подтвердил, что его отношения с Путиным напряженные, однако назвал президента России своим другом и старшим братом, с которым он может в разговоре использовать нецензурную лексику.