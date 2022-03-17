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Лукашенко заявил, что Зеленский должен принять предложение "мира" от Путина

17 марта 2022, 15:32

Самопровозглашенный лидер Беларуси не исключает войны с Украиной.

Лукашенко
Лукашенко уверен в победе России в войне с Украиной / УНИАН

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно принять предложения президента России Владимира Путина на счет мира. Иначе, по его словам, Киеву придется подписать "капитуляцию".

"Я убежден, что в ближайшее время этот конфликт - операция России - закончится миром. Скажу вам впервые главное: Россия предлагает Украине - Путин Зеленскому, я это абсолютно точно знаю, - абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились и Зеленский подписал с Путиным этот договор", - сказал Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS, пишет Белта.

В то же время Лукашенко заявил, что если Зеленский на это не пойдет, то, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции.

"Россия в этой войне не проиграет. В этом вы 100% убеждены тоже. Чем заканчивается война в случае победы одной из сторон, Япония это знает лучше, чем я", - добавил "лидер" РБ.

Читайте такжеКогда в Украине закончится война и умрет Путин: астролог назвала датыКроме того, он надеется, что Беларуси не придется воевать с Украиной, но не исключает этого в случае эскалации.

"Западу не удастся втянуть нас в этот конфликт. У нас достаточно ума для того, чтобы не втянуться в этот конфликт, как нас сегодня американцы вместе со своими партнерами толкают к этому конфликту", - сказал Лукашенко.

Также Лукашенко в очередной раз заявил, что 23-24 февраля Украина якобы планировала нанести удар по территории Беларуси "с четырех точек", но он вместе с Путиным это предотвратил.

Напомним, ранее астропсихолог Валерия Мамичева рассказала, когда закончится война и назвала дату возвращения домой беженцев.

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