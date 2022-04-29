УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Люди-часы": Зеленский озвучил требования Украины к гарантиям безопасности

29 апреля 2022, 22:15

В гарантиях безопасности следует объединить две важнейшие вещи - это люди и сроки.

Владимир Зеленский
Зеленский назвал формулу гарантий безопасности для Украины / Офис президента

Украине нужны гарантии безопасности и они должны быть предоставлены по формуле "люди-часы", сказал президент Владимир Зеленский в интервью польским СМИ.

"Я точно знаю, что нам нужны гарантии безопасности. Я точно знаю, что нам нужно, и мы хотим попросить именно то, что нам нужно, а не то, что может предоставить НАТО", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина не дублирует то, что нужно стране. В гарантиях безопасности следует объединить две важнейшие вещи - это люди и сроки.

"Как бы это цинично ни звучало. Возможность сохранить количество людей зависит от количества сроков, оружия. С точки зрения крови и потерь это люди - часы" , - уточнил он.

Глава государства добавил, что гарантии безопасности Украине должны быть представлены по формуле "люди-часы". Он подчеркнул, что ненужно собирать большое количество стран, которые собираются что-то гарантировать. Их представители не должны "10 дней решать, 4 недели присылать, еще 8 недель анализировать".

"Мы просто говорим по своему опыту, и с ним согласны уже много стран. Мы говорим люди - часы. Нам нужны гарантии безопасности именно "люди-часы", - еще раз отметил Зеленский.

Он пояснил, что поэтому и возникло рабочее название инициативы Украины для немедленной остановки конфликтов - U-24. Решения страны-гаранты принимают в течение первых суток и в них прописана конкретика, что на следующей день то или иное государство должно получить.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна готова стать гарантом безопасности Украины. Но в то же время он отметил, что 5-ю статью НАТО в качестве гарантии его страна не примет.

Читайте также:

viber
война в Украине Владимир Зеленский российские агрессоры военная агрессия РФ
Реклама
Популярное
Переход Меркурия в знак Тельца 7-12 мая: кому из знаков стоит быть осторожнымиПереход Меркурия в знак Тельца 7-12 мая: кому из знаков стоит быть осторожными Любовь во время войны: Даша Астафьева рассказала про новый роман после разрыва с КимомЛюбовь во время войны: Даша Астафьева рассказала про новый роман после разрыва с Кимом Люди бежали от взрыва: момент попадания российской ракеты в Киеве попал на видеоЛюди бежали от взрыва: момент попадания российской ракеты в Киеве попал на видео Когда Путин умрет: астролог назвала критическую дату для диктатораКогда Путин умрет: астролог назвала критическую дату для диктатора Почему россияне ненавидят украинцев и поддерживают людоедскую политику Кремля - ответ экспертаПочему россияне ненавидят украинцев и поддерживают людоедскую политику Кремля - ответ эксперта
Поддержите Главред

Последние новости

22:34

Ракетный удар по Киеву: президент резко раскритиковал ООН

22:34

Рашистов смешали с землей: на Харьковщине ВСУ разгромили пункт управления врагаВидео

22:17

В Киевской области снова нашли массовое захоронение около 900 гражданских – ЗеленскийВидео

22:15

"Люди-часы": Зеленский озвучил требования Украины к гарантиям безопасностиВидео

21:58

Бурный роман и внебрачная дочь: в РФ раскрыли детали личной жизни ПутинаВидео

Реклама
21:45

На Донбассе подорвали железнодорожный мост в направлении Славянска

21:41

Хорошие новости с Родины и возвращение домой - гороскоп на май 2022 года для Козерогов

21:30

Мирные переговоры с РФ под угрозой из-за зверств оккупантов в Украине – ЗеленскийВидео

21:27

Мечтала стать чемпионкой: подробности убийства оккупантами известной спортсменки в МариуполеВидео

20:56

Удары Калибрами по мирным жителям: в Севастополе загружают ракеты на подлодки РФВидео

20:44

Более 600 раненых: орки бросают авиабомбы на полевой госпиталь МариуполяВидео

20:33

Оторвало руки и ноги: в РФ свозят десятки "поджаренных" в Украине солдат БалтфлотаВидео

20:05

Угроза ударов сохраняется: Беларусь проверяет авиацию и ПВО на границеВидео

19:58

Елена Зеленская рассказала, как война изменила президента УкраиныВидео

19:57

Оккупанты пошли в атаку на трех направлениях и готовят штурм СеверодонецкаВидео

19:27

Смертельный удар с воздуха: морпехи ВСУ сожгли две БМП оккупантовВидео

19:26

В результате вражеского обстрела в Чугуеве вспыхнул масштабный пожарВидео

19:26

Ленд-лиз для Украины: почему российские войска метлой вынесут из Украинымнение

19:15

Помогут привлечь богатство и защитят от бед: главные талисманы для каждого знака зодиака

19:08

Украинским переселенцам выделят 53 тысячи квартирВидео

Реклама
18:55

Отрезать РФ от нефтедолларов: у Зеленского раскрыли план полного нефтяного эмбаргоВидео

18:32

Идет новая фаза войны: астролог рассказала, как солнечное затмение резко повлияет на УкраинуВидео

18:30

Ад для вертолетов и "сушек" РФ: в ФРГ рассказали о зенитках Гепард для ВСУВидео

18:25

"Все, что уцелело - сервиз и икона": украинская режиссерка показала разрушенный дом в БородянкеВидео

18:14

Соседов призывает бойкотировать артистов, которые не поддерживают войну в Украине

18:03

Украину в мае подморозит: синоптики предупредили о резком похолоданииВидео

17:53

Дороже 50 грн за литр: Украину накрыл дефицит топлива, в КМУ предупредили о скачке ценВидео

17:43

Косово наоборот: как Путин вешал лапшу Генсеку ООНмнение

17:28

"Всех убивать - детей и женщин": оккупанты планируют "вытравить" всю УкраинуВидео

17:18

Буряты с кадыровцами устроили перестрелку: не могут поделить добычу и не хотят идти в наступлениеВидео

17:06

"Твоя мать - чудовище, которое счастливо видеть, как убивают детей": сына Канделаки захейтили в сети

16:59

"РФ может сложить оружие и капитулировать": Данилов рассказал о двух вариантах завершения войныВидео

16:59

Орков угостили снарядами: мини-Байрактар ВСУ "покрошил" оккупантовВидео

16:31

РФ устраивает провокации над Черным и Балтийским морем: НАТО перехватывает самолеты агрессораВидео

16:28

Могут пойти на эскалацию: пограничники оценили риск наступления россиян на Украину из Приднестровья

16:27

"Боже, яке кончене": Осадчая распекла Симоньян за призыв к ядерной войне и личный рай для русскихВидео

16:18

Приметы на 30 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:57

"Уничтожить троих орков": звезда TikTok "Принцеска" показала, как палит рашистов из САУВидео

15:41

"Секундомер им дать": безумный русский депутат на ТВ побредил о ядерном ударе по ВеликобританииВидео

15:32

Полякова разоблачила Собчак: что журналистка думает про УкраинуВидео

Реклама
15:31

ВСУ зачищают Харьковщину: рашистов вышвырнули из МомотовоВидео

15:18

Будущего у России нет и ее ждёт распадмнение

14:16

"Все эти годы говорит и не боится": Лии Ахеджаковой предложили дать украинское гражданство

13:59

ВСУ получили ЗРК С-300: ПВО сбивает вражеские самолеты и ракеты на дистанции до 150 километров

13:58

ВСУ освободили на Харьковщине село, из которого оккупанты вели огонь по Харькову

13:39

200 танков Т-72, Гвоздики и Грады: Польша передала Украине техники уже на 48 миллиардов гривенВидео

13:19

Две причины, почему российская экономика уже никогда не оправитсямнение

13:07

"Ангары битком забиты трупами": оккупант пожаловался, что тела солдат РФ просто сбрасывают на кучиВидео

12:52

Аркадий Бабченко. Это начало конца России, рубикон пройденВидеоблоги

12:51

Армия Украины получает возможность победить Россию на поле боя – АрестовичВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять