Манипуляция Путина и транзит газа через Украину: в Нафтогазе назвали сценарий России по СП-2

Россия и Германия должны выполнить свои обещания по транзиту газа через Украину и Северному потоку-2, - Витренко / УНИАН

В России заявляли, что газопровод Северный поток-2 является коммерческим проектом и не заменит украинскую газотранспортную систему. В таком случае можно было бы ожидать, что компании из Европы, партнеры Газпрома, заключат новые договора на дополнительные поставки газа через Украину, так как транзит продолжается. Однако позиция Москвы изменилась – Путин заявил, что основные объемы газа будут идти через российский трубопровод, а не через украинскую ГТС. Это определенная подмена понятий или манипуляция со стороны хозяина Кремля, с которой не согласна Украина, заявил глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Москва поменяла свою позицию по вопросам транзита газа путем украинской газотранспортной системы и СП-2. После заявлений Путина о проекте Газпрома как дополнительном трубопроводе, можно было бы ожидать новых договоренностей европейских компаний с Киевом по дополнительной прокачке газа.Читайте такжеУкраина, Польша и Германия задавят Северный поток-2: запуск трубы обернется Газпрому серией ударов

"Это определенная подмена понятий или манипуляция со стороны Путина. Когда сначала они всем рассказывали, что "Северный поток-2" - это коммерческий проект, и он не является альтернативой украинскому маршруту, не заменяет украинский маршрут, то можно было ожидать, что европейские компании, которые являются партнерами "Газпрома" в этом проекте, будут заключать дополнительные контракты на дополнительные объемы, а объемы, которые шли через Украину, и в дальнейшем будут идти через Украину", - отметил Витренко.

Однако, по его словам, спустя определенное время позиция Путина изменилась и теперь он говорит, что основным каналом поставок газа в Европу станет Северный поток-2, тогда как украинская труба будет использоваться в случае потребности для дополнительных поставок топлива. Россия стремится к тому, чтобы Европа покупала больше газа и финансировала правящий в Кремле режим.

"А теперь Путин элегантно изменил постановку вопроса. Он говорит: нет, объемы, которые сейчас идут через Украину, пойдут через "Северный поток-2", а если будут какие-то дополнительные объемы, то мы рассмотрим возможность их транспортировки через Украину. Таким образом он хочет, чтобы Европа покупала у России еще больше газа, создавая дополнительные доходы для режима Путина", - считает чиновник.

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Также он добавил, что в Киеве не согласны с таким подходом к решению вопроса и настаивают на выполнении обещаний Германии и России по ситуации с газопроводом СП-2 и транзитом газа через Украину.

"Мы четко помним, что нам рассказывали ранее. Это мы объясняем и американским конгрессменам, и сенаторам, которые давят на администрацию Байдена насчет применения действенных санкций против "Северного потока-2" по крайней мере до тех пор, как российская сторона и немецкие партнеры не начнут выполнять хотя бы ранее предоставленные обещания", - подчеркнул глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко.

Северный поток-2

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Северный поток-2 является геополитическим проектом, задача которого - создание искусственного дефицита газа в Центральной и Восточной Европе, которая предполагает продвижение политических интересов Кремля. Если Москве удастся получить монополию на транзит газа во всех подконтрольных ей трубопроводах, то Россия сможет вмешиваться во внутриполитические дела Евросоюза.

В Германии объявили о начале выполнения своих обязательств относительно сделки с США по СП-2. Берлин назначил специального представителя правительства по вопросам транзита газа через Украину. Немецкое государство поставило перед собой задачу обеспечить продолжение прокачки топлива путем украинской ГТС на срок до 10 лет.Читайте такжеУдар Байдена по СП-2 в обмен на уступки: в Сенате США устроили переполох из-за трубопровода Газпрома

22 августа в Украину на переговоры с президентом Владимиром Зеленским в Киев должна приехать канцлер ФРГ Ангела Меркель. На Банковой в связи с запуском СП-2 намерены потребовать от Германии обеспечения миллиардных инвестиций в энергетику и оборонную сферу. В Офисе президента считают, что Европа должна быть заинтересована в том, чтобы Москва не реализовала новую агрессию в отношении Киева.

На фоне процессов по завершению строительства Северного потока-2 в Киеве уже создают платформу, задачей которой станет разработка решений по противодействию угрозам, связанным с началом работы трубопровода.