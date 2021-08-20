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Украина наносит удар по Северному потоку-2: Киев готовит платформу против трубопровода Газпрома

20 августа 2021, 14:14
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Украина намерена предотвратить угрозы, связанные с запуском газопровода СП-2.

Северный поток-2
Киев продолжает борьбу с Северным потоком-2, достройка которого уже завершается / Reuters

Официальный Киев создает специальную рабочую группу, задачей которой является предотвращение угроз национальной безопасности в связи с введением в эксплуатацию Северного потока-2. Планируется создание целой платформы для борьбы с энергетическим проектом Газпрома. Президент Владимир Зеленский уже предложил подключить к инициативе ряд министров.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в двух документах, в которых фигурируют подписи руководителя Офиса президента Андрея Ермака и главы правительства Дениса Шмыгаля. В письме премьер-министру глава ОП по инициативе главы государства Владимира Зеленского просит включить вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину и главу Минюста Дениса Малюську в рабочую группу по наработке предложений относительно противодействия Северному потоку-2.

Читайте такжеУкраина, Польша и Германия задавят Северный поток-2: запуск трубы обернется Газпрому серией ударовВ ответном письме Шмыгаля указано, что премьер одобрил включение в группу вышеуказанных министров, а также главу Минэнерго Германа Галущенко.

Из письма Ермака следует, что Украина планирует создать коммуникационную платформу с целью противодействия угрозам, связанным с возможной достройкой и запуском Северного потока-2. Платформа предполагает соответствующее обсуждение и разработку инициатив.

Напомним, ранее советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что Банковая ожидает от переговоров Зеленского и Меркель, которые состоятся 22 августа в Киеве, рассмотрения вопросов многомиллиардных компенсаций для Киева в связи с введением в эксплуатацию газопровода Северный поток-2.

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Северный поток-2

Соединенные Штаты и Германия договорились о сделке по Северному потоку-2, о чем сообщили еще 21 июля. Договоренности гласят о том, что Берлин должен обеспечить санкции против России в случае новой агрессии Москвы в отношении Киева. При этом Берлин обязуется посодействовать продлению контракта на транзит газа через территорию Украины еще на 10 лет.

На Банковой подвергли критике договоренности Вашингтона и Берлина по СП-2. Как заявил спикер президента Сергей Никифоров, документ ничего не гарантирует Киеву и является только декларацией. Поэтому Украина продолжит бороться против российского газопровода и вести дальнейшие переговоры с Западом.Читайте такжеСделка вокруг СП-2 набирает обороты: ФРГ запустила процесс по договору на транзит газа через Украину

Журналисты Bloomberg со ссылкой на свои источники в ФРГ сообщили, что Германия не остановит СП-2 даже в случае новой агрессии России против Украины. При таком развитии событий ЕС введет дополнительные санкции против Москвы.

На фоне ситуации с Северным потоком-2 в Европе резко взлетели и продолжают расти цены на газ. Нафтогаз и компания-оператор украинской газотранспортной системы считают, что это результат шантажа ЕС со стороны Газпрома. Россияне, таким образом, торгуются за выгодные для себя условия по запуску своего трубопровода.

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Северный поток-2 новости Украины Денис Шмыгаль Андрей Ермак
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