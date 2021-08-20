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Труба Украины – цена вторжения РФ: у Зеленского потребуют от ФРГ миллиардных компенсаций из-за СП-2

20 августа 2021, 10:53
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Берлин должен быть заинтересован в том, чтобы военное вторжение России в Украину не состоялось, сказал Михаил Подоляк.

Офис президента
Украина в связи с запуском СП-2 потребует от Германии серьезных и долгосрочных инвестиций - Офис президента / УНИАН

Украина ставит перед собой задачу не просто получить компенсацию от Германии за запуск Северного потока-2. Как только украинская газотранспортная система утратит свои позиции, новое военное вторжение России станет более вероятным. Поэтому Киев потребует гарантий многомиллиардных инвестиций в украинскую энергетику и сферу обороны государства. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В комментарии РБК-Украина чиновник, рассуждая о предстоящей встрече Зеленского и Меркель в Киеве, сказал о том, что украинская сторона заинтересована не в условных, а реальных компенсациях в связи с запуском СП-2. Снижение статуса ГТС увеличивает вероятность нового российского военного вторжения в Украину.

Читайте такжеУкраина, Польша и Германия задавят Северный поток-2: запуск трубы обернется Газпрому серией ударов"Как только россияне убирают с доски такой существенный актив, как наша ГТС, то цена вторжения для них существенно уменьшается. И компенсировать это, условно говоря, тем, что мы вам в течение трех лет будем платить по 500 миллионов - это так не работает, это тогда не система сдержек и противовесов", - считает Подоляк.

Чиновник подчеркнул, что Украина в виде возмещения ущерба в связи с введением в эксплуатацию Северного потока-2 будет требовать стратегических инвестиций в сферу энергетики и обороноспособность страны. Речь идет, в том числе, и многомиллиардных инвестициях в возобновляемые источники энергии, причем в проекте должны принять активное участие европейские и немецкие компании. И тогда Берлин будет напрямую заинтересован в том, чтобы Россия не пошла на новую военную интервенцию против Украины.

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Северный поток-2

США и ФРГ 21 июля объявили о сделке по газопроводу Северный поток-2. Договоренности предусматривают работу Германии по компенсации Украине в связи с запуском российского трубопровода. Берлин должен обеспечить национальные и международные санкции против России в случае усиления российско-украинской войны. При этом немцы обязуются обеспечить продления договора на транзит газа еще на 10 лет.

В Украине раскритиковали соглашение Вашингтона и Берлина по СП-2. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров назвал документ декларацией, которая ничего не гарантирует Киеву. Вследствие этого украинское государство продолжит противостоять российскому энергетическому проекту и вести дальнейшие переговоры с Западом.Читайте такжеСделка вокруг СП-2 набирает обороты: ФРГ запустила процесс по договору на транзит газа через Украину

Журналисты Bloomberg, которым удалось поговорить с собеседниками в среде немецких чиновников, выяснили, что ФРГ не будет останавливать СП-2 даже в том случае, если Россия снова пойдет войной против Украины. В таком случае в отношении Москвы будут введены новые санкции на уровне ЕС.

Тем временем в Европе на фоне ситуации с достройкой и запуском Северного потока-2 продолжают расти цены на наз. В Нафтогазе и в компании-операторе ГТС Украины считают, что рекордная стоимость топлива в ЕС обусловлена шантажом европейских государств со стороны Газпрома. Россияне пытаются выторговать более выгодные для себя условия в связи с запуском новой магистрали.

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новости Германии Северный поток-2 Михаил Подоляк новости Украины Офис президента
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