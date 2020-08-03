Стала известна официальная причина поездки кума Путина в Крым

Медведчук поехал в Крым во время отпуска, сказал его пресс-секретарь.
Пресс-секретарь нардепа, кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука – Олег Бабанин, подтвердил, что народный избранник въехал в захваченный РФ Крым.
Политик поехал на полуостров во время отпуска, рассказал спикер корреспонденту Крым.Реалии.
По его словам, Медведчук в Крыму отдыхает с семьей.
"Виктор Медведчук находится в отпуске как народный депутат и отдыхает с семьей в Крыму", – поделился пресс-секретарь.
Напомним, СМИ узнали, что 2 августа Виктор Медведчук с женой – телеведущей Оксаной Марченко, въехал в Крым с Херсонской области на иномарке в сопровождении трех человек.
Позже журналист Сергей Иванов выяснил, что политика и его супругу сопровождали два сотрудника Нацполиции.
Автор: Екатерина Присяжнюк