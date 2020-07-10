В МИД Украины жестко ответили Медведеву на заявление по Крыму и Донбассу

В МИД Украины решили дать Медведеву совет / Капитал

В интервью российской прессе зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал Украину смириться с потерей Крыма, после чего в украинском МИД ему заявили, что он "уже давно ничего не решает".

"Украинцы должны смириться с теми реалиями, которые существуют, и заняться урегулированием внутреннего кризиса на юго-востоке своей страны", - сказал Медведев Комсомольской правде, отметив, что после аннексии АР Крым отношения Украины и России изменились.

Украинские дипломаты заявили Медведеву, что он не влияет на принятие политических решений в РФ.

Посол Украины в США Владимир Ельченко в ответ дал Медведеву совет.

"Украина советует Медведеву смириться с тем, что он уже давно ничего не решает", - написал дипломат в своем Twitter.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Василий Боднар добавил, что Украина не собирается слушать российских чиновников и не намерена обращать внимание на риторику Москвы.

"Для нас заявления со стороны РФ равно большому нулю. Можно даже не пытаться нас убедить. Украина никогда не смириться с российскими нарративами", - подчеркнул Боднар, добавив, что Крым и Донбасс принадлежат Украине.

Ранее журналист Александр Кушнарь заявил, что в связи с обнулением сроков Путина ситуация с аннексированным Крымом и оккупированным Донбассом может быть заморожена на долгие годы.