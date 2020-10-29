МИД Украины направил Путину очередную ноту протеста

В Министерстве заявили, что будут соответствующим образом реагировать на все последующие международно-противоправные деяния со стороны России.
МИД Украины направило России очередную ноту протеста из-за очередного "гуманитарного конвоя", который был направлен на Донбасс.
Как пишет пресс-служба МИД Украины, "гумконвой" попал в ОРДЛО через российские пограничные пункты пропуска Донецк и Матвеев Курган и закрытые Украиной пункты пропуска Изварино и Успенка.
"При этом российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права, в том числе двусторонними международными договорами", - говориться в сообщении.
Украина также требует в дальнейшем направлять гуманитарные конвои Красного Креста оформленными в соответствии с законодательством страны и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска.
В Министерстве заявили, что будут соответствующим образом реагировать на все последующие международно-противоправные деяния со стороны России.
Переговоры в ТКГ по Донбассу
- 1 октября председатель российской делегации в ТКГ Борис Грызлов обвинил Украину в прекращении выполнения Минских соглашений из-за заявления Офиса президента по Донбассу и пригрозил Киеву последствиями.
- Новоназначенный спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович 28 октября подтвердил, что россияне по-прежнему блокируют 3 из 4 подгрупп в рамках переговорного процесса.
- Глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал Россию и представителей боевиков "ЛДНР" разблокировать процесс с целью освобождения удерживаемых лиц.