МИД Украины направил Путину очередную ноту протеста

МИД Украины направило РФ ноту протеста / Капитал

МИД Украины направило России очередную ноту протеста из-за очередного "гуманитарного конвоя", который был направлен на Донбасс.

Как пишет пресс-служба МИД Украины, "гумконвой" попал в ОРДЛО через российские пограничные пункты пропуска Донецк и Матвеев Курган и закрытые Украиной пункты пропуска Изварино и Успенка.

"При этом российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права, в том числе двусторонними международными договорами", - говориться в сообщении.

Украина также требует в дальнейшем направлять гуманитарные конвои Красного Креста оформленными в соответствии с законодательством страны и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска.

В Министерстве заявили, что будут соответствующим образом реагировать на все последующие международно-противоправные деяния со стороны России.

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